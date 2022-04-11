В КГГА рассказали, как сейчас работает столичное метро

Метрополитен работает с 07:30 до 19:00.

В Киеве поезда метро пока не курсируют по красной линии на участке от станции "Лесная" до станции "Крещатик".

Об этом сообщили в КГГА.

Без остановки поезда проследуют станции "Майдан Незалежности" и "Кловская".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" - "Театральная", "Площадь Льва Толстого" - "Дворец Спорта".

Следовательно, поезда в метрополитене курсируют сейчас так:

красная линия: от ст. "Академгородок" к ст. "Театральная";

синяя линия: от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки";

зеленая линия: от станции "Сырец" к станции "Красный хутор".

Метрополитен работает с 07:30 до 19:00. Средний интервал движения поездов по линиям составляет ориентировочно 1 час.

“График работы может оперативно изменяться по необходимости. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие”, – говорится в сообщении.

Напомним, С 9 апреля на станции киевского метро "Берестейская" поезда совершают посадку и высадку пассажиров.