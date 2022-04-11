Как работает транспорт в Киеве во время войны: расписание

В Киеве постепенно возобновляют работу общественного транспорта. Рассказываем, каким транспортом можно сейчас воспользоваться в столице и какие есть ограничения.

Главное: в городе действует комендантский час с 06:00 до 21:00, так что в это время по городу нельзя передвигаться не только транспортом, но даже пешком (единственное исключение - если вы направляетесь в укрытие).

Метро

Метрополитен перевозит пассажиров с 07:30 до 19:00. Интервал движения поездов – примерно 1 час. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.

Красная линия метро работает от станции «Академгородок» до станции «Театральная»;

Синяя линия метро работает от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки»;

Зеленая линия метро работает от станции «Сырец» до станции «Красный хутор» с пересадкой на станции «Выдубичи».

Пересадки работают на станциях:

Не останавливаются поезда на станциях:

«Майдан Незалежності»

«Кловская»

Автобусы

Автобусы, как и другой наземный транспорт в Киеве, ездят с 08:00 до 19:00 в основном по привычным схемам, но есть ряд тех, которые временно не работают или изменили свои маршруты. Интервал движения автобусов составляет около 30 минут.

Автобусы в Киеве, которые временно не работают:

Маршруты с номерами: 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97К, 100.

Автобусы в Киеве, которые ездят по-другому: