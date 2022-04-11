Как работает транспорт в Киеве во время войны: расписание
В условиях военного положения расписание движения общественного транспорта может оперативно меняться, информирует
В Киеве постепенно возобновляют работу общественного транспорта. Рассказываем, каким транспортом можно сейчас воспользоваться в столице и какие есть ограничения.
Главное: в городе действует комендантский час с 06:00 до 21:00, так что в это время по городу нельзя передвигаться не только транспортом, но даже пешком (единственное исключение - если вы направляетесь в укрытие).
Метро
Метрополитен перевозит пассажиров с 07:30 до 19:00. Интервал движения поездов – примерно 1 час. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.
- Красная линия метро работает от станции «Академгородок» до станции «Театральная»;
- Синяя линия метро работает от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки»;
- Зеленая линия метро работает от станции «Сырец» до станции «Красный хутор» с пересадкой на станции «Выдубичи».
Пересадки работают на станциях:
- «Золотые ворота» – «Театральная»
- «Площадь Льва Толстого» - «Дворец спорта»
Не останавливаются поезда на станциях:
- «Майдан Незалежності»
- «Кловская»
Автобусы
Автобусы, как и другой наземный транспорт в Киеве, ездят с 08:00 до 19:00 в основном по привычным схемам, но есть ряд тех, которые временно не работают или изменили свои маршруты. Интервал движения автобусов составляет около 30 минут.
Автобусы в Киеве, которые временно не работают:
- Маршруты с номерами: 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97К, 100.
Автобусы в Киеве, которые ездят по-другому:
- №21 – через железнодорожную ст. Зенит по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. «Почайна»
- №22 – от ул. Медовой по Южному мосту до ул. Тростянецкой
- №24 – от ул. Лаврской ст. м. «Арсенальная»
- №32 – от ст. м. «Нивки» до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского
- №47 – от ст. м. «Нивки» – до ул. Стеценко
- №51 – от ст. м. «Красный Хутор» до моста Патона
- №55 – от Дарницкой площади до моста Патона
- №57 – от ст. г. «Академгородок» до Национального музея народной архитектуры и быта Украины
- №59 – от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы «Троещина»
- №61 – от ул. Милославской к железнодорожной платформе «Троещина»
- №62 – от Ботанического сада до ст. м. «Арсенальная»
- №69 – от Дворца Спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова
- №73 – от ул. Милославской до ст. м. «Героев Днепра» через ул. Каштановую
- №90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко
- №91 – ул. Анны Ахматовой – Южный мост – ст. м. Голосеевская
- №97 – от ст. м. «Святошин» до Рынка через ул. Булаховского – ул. Лесорубная (без заезда в з/п)
- №99 – от ст. м. "Минская" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского
- №101 – от ул. Милославской через железнодорожную ст. Зенит по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. «Почайна»
- №103 – от ул. Светлицкого через пл. Марченко к ст. м. «Академгородок»
- №104 – от ст. м. «Харьковская» до жилого массива Бортничи
- №114 – от Милославской (ул. Радунской) до Железнодорожного вокзала
- №115 – от ул. Заслонова до моста Патона
- №118 – от Политехнического института – до моста Патона
- №50ТР – от ул. Милославской до Дарницкой площади.