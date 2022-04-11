Как работает транспорт в Киеве во время войны: расписание

В условиях военного положения расписание движения общественного транспорта может оперативно меняться, информирует ZN.ua.

Как работает транспорт в Киеве во время войны: расписание

В Киеве постепенно возобновляют работу общественного транспорта. Рассказываем, каким транспортом можно сейчас воспользоваться в столице и какие есть ограничения.

Главное: в городе действует комендантский час с 06:00 до 21:00, так что в это время по городу нельзя передвигаться не только транспортом, но даже пешком (единственное исключение - если вы направляетесь в укрытие).

Метро

Метрополитен перевозит пассажиров с 07:30 до 19:00. Интервал движения поездов – примерно 1 час. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.

  • Красная линия метро работает от станции «Академгородок» до станции «Театральная»;
  • Синяя линия метро работает от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки»;
  • Зеленая линия метро работает от станции «Сырец» до станции «Красный хутор» с пересадкой на станции «Выдубичи».

Пересадки работают на станциях:

  • «Золотые ворота» – «Театральная»
  • «Площадь Льва Толстого» - «Дворец спорта»

Не останавливаются поезда на станциях:

  • «Майдан Незалежності»
  • «Кловская»

Автобусы

Автобусы, как и другой наземный транспорт в Киеве, ездят с 08:00 до 19:00 в основном по привычным схемам, но есть ряд тех, которые временно не работают или изменили свои маршруты. Интервал движения автобусов составляет около 30 минут.

Автобусы в Киеве, которые временно не работают:

  • Маршруты с номерами: 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97К, 100.

Автобусы в Киеве, которые ездят по-другому:

  • №21 – через железнодорожную ст. Зенит по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. «Почайна»
  • №22 – от ул. Медовой по Южному мосту до ул. Тростянецкой
  • №24 – от ул. Лаврской ст. м. «Арсенальная»
  • №32 – от ст. м. «Нивки» до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского
  • №47 – от ст. м. «Нивки» – до ул. Стеценко
  • №51 – от ст. м. «Красный Хутор» до моста Патона
  • №55 – от Дарницкой площади до моста Патона
  • №57 – от ст. г. «Академгородок» до Национального музея народной архитектуры и быта Украины
  • №59 – от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы «Троещина»
  • №61 – от ул. Милославской к железнодорожной платформе «Троещина»
  • №62 – от Ботанического сада до ст. м. «Арсенальная»
  • №69 – от Дворца Спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова
  • №73 – от ул. Милославской до ст. м. «Героев Днепра» через ул. Каштановую
  • №90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко
  • №91 – ул. Анны Ахматовой – Южный мост – ст. м. Голосеевская
  • №97 – от ст. м. «Святошин» до Рынка через ул. Булаховского – ул. Лесорубная (без заезда в з/п)
  • №99 – от ст. м. "Минская" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского
  • №101 – от ул. Милославской через железнодорожную ст. Зенит по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. «Почайна»
  • №103 – от ул. Светлицкого через пл. Марченко к ст. м. «Академгородок»
  • №104 – от ст. м. «Харьковская» до жилого массива Бортничи
  • №114 – от Милославской (ул. Радунской) до Железнодорожного вокзала
  • №115 – от ул. Заслонова до моста Патона
  • №118 – от Политехнического института – до моста Патона
  • №50ТР – от ул. Милославской до Дарницкой площади.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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