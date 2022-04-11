2022-04-11
В Киеве открыли Южный мост для всех авто
До этого там мог ездить только общественный и специальный транспорт, информирует
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В Киеве возобновили полноценное движение автомобильного транспорта на Южном мосту,
«Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта», – говорится в сообщении.
Теперь между правым и левым берегом Киева можно ездить на авто по трем мостам:
- Северному;
- Дарницкому;
- Южному.
По словам мэра, также постепенно увеличивается количество маршрутов общественного транспорта столицы.
Анастасия Дэйна, ZN.ua