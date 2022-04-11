В Киеве открыли Южный мост для всех авто

В Киеве возобновили полноценное движение автомобильного транспорта на Южном мосту, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта», – говорится в сообщении.

Теперь между правым и левым берегом Киева можно ездить на авто по трем мостам:

Северному;

Дарницкому;

Южному.

По словам мэра, также постепенно увеличивается количество маршрутов общественного транспорта столицы.