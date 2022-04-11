В Киеве открыли Южный мост для всех авто

До этого там мог ездить только общественный и специальный транспорт, информирует ZN.ua.

В Киеве открыли Южный мост для всех авто
© auto.tsn.ua

В Киеве возобновили полноценное движение автомобильного транспорта на Южном мосту, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта», – говорится в сообщении.

Теперь между правым и левым берегом Киева можно ездить на авто по трем мостам:

  • Северному;
  • Дарницкому;
  • Южному.

По словам мэра, также постепенно увеличивается количество маршрутов общественного транспорта столицы.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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