Оформление авто с иностранной регистрацией: какие требования отменили с начала войны

На время военного положения, в связи с войной, которую ведет РоSSия в нашей стране, с 5 апреля в Украине упростили процедуру оформления авто с иностранной регистрацией.

Об этом сообщается на Facebook-странице Государственной таможенной службы Украины, информирует Апостроф.

Ранее для того, чтобы ввезти в Украину авто с иностранной регистрацией, гражданам нужно было уплатить акцизный налог, пошлину и НДС. На время действия военного положения, эти платежи временно отменены.

В частности от них освободили тех, кто ввозит:

  • легковые автомобили и кузова к ним;
  • полуприцепы и прицепы;
  • грузовые транспортные средства и транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и более 10 человек;
  • мотоциклы.

В то же время порядок оформления авто остается таким же, как тот, что действовал до принятия соответствующих упрощений.

Кроме того, при оформлении авто с иностранной регистрацией, плата за выполнение таможенных формальностей таможенными органами вне места расположения таможенных органов или вне рабочего времени, установленного для них, не взимается.

"Упрощения не применяются к автомобилю из РоSSии, Беларуси и временно оккупированных территорий", - подчеркнули в таможенной службе.

Отмечается, что по завершению действия военного положения, украинцам не нужно будет доплачивать платежи, от которых они освобождены. Таким образом, водители смогут существенно снизить расходы - нужно уплатить только сборы на первую регистрацию и его сертификацию. Поэтому, несмотря на войну, украинцы получат из-за границы свои авто.


Лена Руденко, Апостроф

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