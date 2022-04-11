Оформление авто с иностранной регистрацией: какие требования отменили с начала войны
На время военного положения, в связи с войной, которую ведет РоSSия в нашей стране, с 5 апреля в Украине упростили процедуру оформления авто с иностранной регистрацией.
Об этом сообщается на Facebook-странице Государственной таможенной службы Украины, информирует
Ранее для того, чтобы ввезти в Украину авто с иностранной регистрацией, гражданам нужно было уплатить акцизный налог, пошлину и НДС. На время действия военного положения, эти платежи временно отменены.
В частности от них освободили тех, кто ввозит:
- легковые автомобили и кузова к ним;
- полуприцепы и прицепы;
- грузовые транспортные средства и транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и более 10 человек;
- мотоциклы.
В то же время порядок оформления авто остается таким же, как тот, что действовал до принятия соответствующих упрощений.
Кроме того, при оформлении авто с иностранной регистрацией, плата за выполнение таможенных формальностей таможенными органами вне места расположения таможенных органов или вне рабочего времени, установленного для них, не взимается.
"Упрощения не применяются к автомобилю из РоSSии, Беларуси и временно оккупированных территорий", - подчеркнули в таможенной службе.
Отмечается, что по завершению действия военного положения, украинцам не нужно будет доплачивать платежи, от которых они освобождены. Таким образом, водители смогут существенно снизить расходы - нужно уплатить только сборы на первую регистрацию и его сертификацию. Поэтому, несмотря на войну, украинцы получат из-за границы свои авто.