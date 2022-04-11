График дополнительных эвакуационных рейсов на 11 апреля - "Укрзалізниця"
Жители некоторых населенных пунктов Луганской и Донецкой области могут покинуть зоны боевых действий, информирует
"Укрзалізниця" опубликовала график дополнительных
Сегодня в пределах Украины будут курсировать следующие рейсы:
Покровск (Донецкая область)
10:00 - 240/239 Покровск – Тернополь
14:00 – 241/242 Покровск – Львов
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы
Славянск (Донецкая область):
11:20 – 274/273 Славянск – Львов.
Новозолотаровка (Луганская область):
14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая.
Львов
14:00 - 241/242 Львов - Днепр
22:00 - 274/273 Львов - Полтава Юж.
Другие
06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
08:30 - 240/239 Тернополь - Днепр
11:20 – 274/273 Славянск – Львов
11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск
14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пасс
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
Напомним, в Украине запустили проект доставки гуманитарных грузов Укрзализныцей и Укрпочтой.