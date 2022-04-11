График дополнительных эвакуационных рейсов на 11 апреля - "Укрзалізниця"

Жители некоторых населенных пунктов Луганской и Донецкой области могут покинуть зоны боевых действий, информирует ZN.ua.

График дополнительных эвакуационных рейсов на 11 апреля -
© ГСЧС Украины

"Укрзалізниця" опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 11 апреля и напомнила, что время отправки может изменяться. Движение пригородных поездов будет осуществляться по всей территории Украины, где нет угрозы безопасности пассажиров.

Сегодня в пределах Украины будут курсировать следующие рейсы:

Покровск (Донецкая область)

10:00 - 240/239 Покровск – Тернополь
14:00 – 241/242 Покровск – Львов
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы

Славянск (Донецкая область):

11:20 – 274/273 Славянск – Львов.

Новозолотаровка (Луганская область):

14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая.

Львов

14:00 - 241/242 Львов - Днепр
22:00 - 274/273 Львов - Полтава Юж.

Другие

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
08:30 - 240/239 Тернополь - Днепр
11:20 – 274/273 Славянск – Львов
11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск
14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пасс
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

Напомним, в Украине запустили проект доставки гуманитарных грузов Укрзализныцей и Укрпочтой.


Дарья Кепова, ZN.ua

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