Отмена растаможки в Украине: какие автомобили подешевеют сильнее всего

В Украине вступил в силу закон №7190П, который на время военного положения отменяет таможенные пошлины, НДС и акциз на растаможку автомобилей. Это значит, что в ближайшее время заметно подешевеют автомобили. И больше всего – микроавтобусы и минивэны, сообщает today.ua .

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время в Украине б/у микроавтобусы и минивэны выпуска от 2010 года подешевеют на 4000 – 8000 долларов.

Так, ожидается, что Fiat Ducato подешевеет на 8000 долларов – до 5900 долларов, Renault Master может подешеветь на 5000 долларов – до 6000 долларов, а Opel Vivaro подешевеет на 3700 долларов – до 6300 долларов.

При этом ожидается, что легковые автомобили 2000 – 2018 голов выпуска подешевеют в среднем на 1800 — 3900 долларов. Ожидается, что Volkswagen Golf примерно 2005 года можно будет купить за 4 600 долларов. Но учтите, что это прогнозируемые цены.

Напомним, бесплатная растаможка автомобилей в Украине будет действовать только во время военного положения. А во время войны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещается выезжать из страны. То есть пригонять дешевые иномарки сейчас могут далеко не все.