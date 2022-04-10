В Киевской области продолжают расчищать Житомирскую трассу, мост возле с. Романовка почти готов

Через реку Ирпень и в Стоянке возводят насыпные мосты.

В Киевской области продолжают расчищать Житомирскую трассу, мост возле с. Романовка почти готов
Ірпінь (ілюстративне фото)
Фото: facebook.com/markushinoleksa

В Киевской области в освобожденных от захватчика населенных пунктах Бучанского, Вышгородского и Броварского районов силы обороны продолжают зачистку и разминирование.

Коммунальные службы восстанавливают критическую инфраструктуру, расчищают улицы и завалы построек, сообщил глава ОВА Александр Павлюк в Telegram.

"Продолжаются работы по расчистке Житомирской трассы и возведению временных насыпных мостов через р. Ирпень. В районе с. Романовка мост уже почти готов. Его построили за 6 дней", - отметил он.

Насыпной мост возле села Стоянка продолжают строить.

Одновременно проходят работы по демонтажу уничтоженного захватчиками моста на Житомирской трассе.

Напомним, в Ирпене начали прокладывать водопровод из Киева. Для быстрого восстановления инфраструктуры освобожденных от захватчиков территорий Киевской области привлечены более 250 человек и 117 единиц техники. Они проводят работы по расчистке улиц и приводят в порядок дороги.

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