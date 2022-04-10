В Киевской области продолжают расчищать Житомирскую трассу, мост возле с. Романовка почти готов

Через реку Ирпень и в Стоянке возводят насыпные мосты.

В Киевской области в освобожденных от захватчика населенных пунктах Бучанского, Вышгородского и Броварского районов силы обороны продолжают зачистку и разминирование.

Коммунальные службы восстанавливают критическую инфраструктуру, расчищают улицы и завалы построек, сообщил глава ОВА Александр Павлюк в Telegram.

"Продолжаются работы по расчистке Житомирской трассы и возведению временных насыпных мостов через р. Ирпень. В районе с. Романовка мост уже почти готов. Его построили за 6 дней", - отметил он.

Насыпной мост возле села Стоянка продолжают строить.

Одновременно проходят работы по демонтажу уничтоженного захватчиками моста на Житомирской трассе.