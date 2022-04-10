В Беларуси заметили авто украинцев, украденные оккупантами: фото и видео
В Беларуси за все время войны в Украине регулярно замечают гражданские автомобили украинцев, отмеченные знаком "V". В последнее время количество украденных транспортных средств существенно возросло, информирует
Об этом говорится в статье на сайте Мotolko.help.
Больше всего украденных авто фиксируют в таких городах, как: Мозырь, Гомель, Речица, Наровля, Хойники и Ельск.
Как отмечает издание, сначала думали, что роSSийские военные обозначают собственные автомобили, однако, выяснилось, что все же – нет. На таких авто практически всегда были сняты номера, что является прямым нарушением Правил дорожного движения.
В частности, самая большая концентрация таких машин на белорусских дорогах была зафиксирована 5 апреля, после начала отступления роSSийских с украинской территории.
Примечательно, что параллельно с такой активностью автомобилей на дорогах Беларуси - начало расти количество просьб украинцев разыскать их авто, угнанных роSSийскими солдатами-мародерами.
Такие сообщения поступают в мониторинговую группу проекта "Белорусский Гаюн".
Так, утром 5 апреля данная мониторинговая команда зафиксировала немалую колонну роSSийской техники, двигавшуюся из Гомеля в сторону белорусско-роSSийской границы. Среди военных авто в колонне передвигались легковые и грузовые гражданские автомобили без номерных знаков с нарисованной буквой "V". Интересно, что среди них заметили грузовик с логотипом украинской компании "Гаврилівські курчата". На ней тоже не было номеров и так же был знак "V". По всей вероятности, в нем перевозили награбленное у украинских граждан имущество.
Собраны и определены гражданские авто с опознавательными знаками "V":
- Mitsubishi L200. 2020 г. в. Цвет: белый
- Ford Transit. 2015 г. в. Цвет: белый
- Honda Accord. 2009 г. в. Цвет: серебристый. VIN-код: HMCU2600BC202866
- Kia Sportage. 2018 г. в. Цвет: белый
- BMW X5 M. 2015 г. в. Цвет: черный
- Nissan Rogue. 2018 г. в. Цвет: вишневый
- Toyota Highlander. 2020 г. в. Цвет: черный
- Mitsubishi L200. 2020 г. в. Цвет: синий
- Mitsubishi L200. 2020 г. в. Цвет: белый
- Mitsubishi L200. 2020 г. в. Цвет: черный
- Mitsubishi Pajero. 2007 г. в. Цвет: чёрный с белым капотом
- Great Wall Wingle 5. 2012 г. в. Цвет: белый