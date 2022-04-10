В Беларуси заметили авто украинцев, украденные оккупантами: фото и видео

В Беларуси за все время войны в Украине регулярно замечают гражданские автомобили украинцев, отмеченные знаком "V". В последнее время количество украденных транспортных средств существенно возросло, информирует Апостроф .

Об этом говорится в статье на сайте Мotolko.help.

Больше всего украденных авто фиксируют в таких городах, как: Мозырь, Гомель, Речица, Наровля, Хойники и Ельск.

Как отмечает издание, сначала думали, что роSSийские военные обозначают собственные автомобили, однако, выяснилось, что все же – нет. На таких авто практически всегда были сняты номера, что является прямым нарушением Правил дорожного движения.

В частности, самая большая концентрация таких машин на белорусских дорогах была зафиксирована 5 апреля, после начала отступления роSSийских с украинской территории.

Примечательно, что параллельно с такой активностью автомобилей на дорогах Беларуси - начало расти количество просьб украинцев разыскать их авто, угнанных роSSийскими солдатами-мародерами.

Такие сообщения поступают в мониторинговую группу проекта "Белорусский Гаюн".

Так, утром 5 апреля данная мониторинговая команда зафиксировала немалую колонну роSSийской техники, двигавшуюся из Гомеля в сторону белорусско-роSSийской границы. Среди военных авто в колонне передвигались легковые и грузовые гражданские автомобили без номерных знаков с нарисованной буквой "V". Интересно, что среди них заметили грузовик с логотипом украинской компании "Гаврилівські курчата". На ней тоже не было номеров и так же был знак "V". По всей вероятности, в нем перевозили награбленное у украинских граждан имущество.

Собраны и определены гражданские авто с опознавательными знаками "V":