2022-04-10
Латвия со вчера не пропустила более 150 грузовиков с номерами РФ и Беларуси
До 16 апреля все грузовики на роSSийских и белорусских номерах должны покинуть территорию ЕС, информирует
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За период с 9 апреля до утра 10 апреля пограничники не пустили в Латвию 152 грузовика с роSSийскими и белорусскими номерами, пишет "
Так, Европейский Союз запретил ввоз и транзит новых грузов автотранспортом из РоSSии и Беларуси на территорию ЕС с 9 апреля. При этом все грузовики из обеих стран должны покинуть территорию Евросоюза до 16 апреля.
Юлия Москаленко, ZN.ua