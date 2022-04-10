Латвия со вчера не пропустила более 150 грузовиков с номерами РФ и Беларуси

За период с 9 апреля до утра 10 апреля пограничники не пустили в Латвию 152 грузовика с роSSийскими и белорусскими номерами, пишет " Интерфакс ". Перевозчикам из РФ и Беларуси запрещено пресекать границу ЕС из-за полномасштабного вторжения РоSSии в Украину.

Так, Европейский Союз запретил ввоз и транзит новых грузов автотранспортом из РоSSии и Беларуси на территорию ЕС с 9 апреля. При этом все грузовики из обеих стран должны покинуть территорию Евросоюза до 16 апреля.