Украинцам в Польше изменили условия пребывания

В Польше на сегодняшний день пребывает более 2 млн украинцев, которые из-за войны вынуждены были покинуть свою страну. Здесь украинские беженцы могут рассчитывать на денежную помощь в размере 700 злотых в месяц, имеют право устроиться на работу, получать образование и медицинское обслуживание, а с недавних пор украинцам разрешили не обменивать свои водительские удостоверения.

В УкрАвтопроме сообщили украинским водителям, что в связи с военными действиями в Украине (Dz.U. 2022 poz. 684) наши соотечественники получили еще одно послабление – до конца 2022 года они могут пользоваться в Польше до конца 2022 года своими украинскими правами.

В Польше иностранное водительское удостоверение обычно действует 183 дня после того, как водитель получил права на постоянное или временное проживание в стране. После этого полугодичного срока человеку нужно обменивать этот документ. Украинцам этого делать не придется. Даже если срок действия водительского удостоверения, выданного в Украине, истек, украинцы не должны обменивать его на новое. Данное правило в Польше будет работать для всех украинских беженцев независимо от того, когда они прибыли в Украину.

Также для украинцев в Польше продлили бесплатный проезд во втором классе поездов эконом категорий (TLK i IC). Речь идет о тех, гражданах, которые приехали в Польшу после 24 февраля.