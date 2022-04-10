Как оформить автомобиль с иностранной регистрацией во время военного положения – объяснение таможенников
Везти автомобиль на «евробляхе» стало проще.
Закон о льготном импорте и освобождении от налогообложения импорта транспортных средств граждан Украины во время войны вступил в силу еще 5 апреля. Государственная таможенная служба опубликовала
Ранее, чтобы ввезти в Украину автомобили с иностранной регистрацией, гражданам нужно было уплатить акцизный налог, пошлину и НДС. На время войны эти платежи временно отменены для граждан, ввозящих транспортные средства.
В частности, речь идет о таких автомобилях как:
- легковые автомобили и кузова к ним;
- полуприцепы и прицепы;
- грузовые транспортные средства и транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и более 10 человек;
- мотоциклы
Что же касается порядка оформления авто, то он остается действовавшим до принятия соответствующих упрощений.
Среди других новаций недавно принятого закона - при оформлении автомобиля с иностранной регистрацией, плата за выполнение таможенных формальностей таможенными органами вне места расположения таможенных органов или не в рабочее время с заинтересованных лиц не взимается.
В общем, украинцам нужно уплатить только сборы на первую регистрацию авто и на его сертификацию.
В то же время упрощения не применяются к автомобилю из РоSSии, Беларуси и временно оккупированных территорий.
По завершению действия военного положения, гражданам не нужно будет доплачивать платежи, от которых они освобождены. Законом не предусмотрены отсрочки.