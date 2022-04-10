Как оформить автомобиль с иностранной регистрацией во время военного положения – объяснение таможенников

Закон о льготном импорте и освобождении от налогообложения импорта транспортных средств граждан Украины во время войны вступил в силу еще 5 апреля. Государственная таможенная служба опубликовала разъяснения новых правил перевозки через границу автомобилей с иностранной регистрацией.

Ранее, чтобы ввезти в Украину автомобили с иностранной регистрацией, гражданам нужно было уплатить акцизный налог, пошлину и НДС. На время войны эти платежи временно отменены для граждан, ввозящих транспортные средства.

В частности, речь идет о таких автомобилях как:

легковые автомобили и кузова к ним;

полуприцепы и прицепы;

грузовые транспортные средства и транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и более 10 человек;

мотоциклы

Что же касается порядка оформления авто, то он остается действовавшим до принятия соответствующих упрощений.

Среди других новаций недавно принятого закона - при оформлении автомобиля с иностранной регистрацией, плата за выполнение таможенных формальностей таможенными органами вне места расположения таможенных органов или не в рабочее время с заинтересованных лиц не взимается.

В общем, украинцам нужно уплатить только сборы на первую регистрацию авто и на его сертификацию.

В то же время упрощения не применяются к автомобилю из РоSSии, Беларуси и временно оккупированных территорий.

По завершению действия военного положения, гражданам не нужно будет доплачивать платежи, от которых они освобождены. Законом не предусмотрены отсрочки.