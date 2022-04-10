2022-04-10
В Украине 10 апреля будут работать девять гуманитарных коридоров
Гуманитарные коридоры согласованы в Донецкой, Луганской и Запорожской областях, информирует
© Ратушняк Александр / УНІАН
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в воскресенье, 10 апреля, запланирована работа 9 гуманитарных коридоров в трех областях.
В Донецкой области: из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
В Запорожской области на собственном транспорте и автобусами:
- из Бердянска в Запорожье;
- из города Токмак в Запорожье ( есто сборов: ул. Шевченко, 5)
- из города Энергодар в Запорожье. Местные власти объявят место сбора автомобилей.
В Луганской области:
- из города Северодонецк в город Бахмут (место собрания: проспект Химиков, 28);
- из города Лисичанск в город Бахмут (место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
- из города Попасная в город Бахмут (место собрания: ул. Первомайская, 42);
- из города Рубежное в город Бахмут;
- из поселка Горное в город Бахмут (место сборов: ул. Гагарина, 13)
По словам Верещука, все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать в случае прекращения огня со стороны оккупационных роSSийских войск.
Анна Конюченко, ZN.ua