В Украине 10 апреля будут работать девять гуманитарных коридоров

Гуманитарные коридоры согласованы в Донецкой, Луганской и Запорожской областях, информирует ZN.ua.

В Украине 10 апреля будут работать девять гуманитарных коридоров
© Ратушняк Александр / УНІАН

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в воскресенье, 10 апреля, запланирована работа 9 гуманитарных коридоров в трех областях.

В Донецкой области: из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

В Запорожской области на собственном транспорте и автобусами:

  • из Бердянска в Запорожье;
  • из города Токмак в Запорожье ( есто сборов: ул. Шевченко, 5)
  • из города Энергодар в Запорожье. Местные власти объявят место сбора автомобилей.

В Луганской области:

  • из города Северодонецк в город Бахмут (место собрания: проспект Химиков, 28);
  • из города Лисичанск в город Бахмут (место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
  • из города Попасная в город Бахмут (место собрания: ул. Первомайская, 42);
  • из города Рубежное в город Бахмут;
  • из поселка Горное в город Бахмут (место сборов: ул. Гагарина, 13)

По словам Верещука, все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать в случае прекращения огня со стороны оккупационных роSSийских войск.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве продлили красную ветку метро: куда ходит столичная подземкаВ Киеве продлили красную ветку метро: куда ходит столичная подземка
Существенная разница: как изменились цены на евробляхи после "нулевой растаможки" - данные по моделямСущественная разница: как изменились цены на евробляхи после "нулевой растаможки" - данные по моделям
Первой на Черниговщине восстановят трассу М-01 Киев-Чернигов - УкравтодорПервой на Черниговщине восстановят трассу М-01 Киев-Чернигов - Укравтодор
Финляндия запретила въезд роSSийских и белорусских грузовиковФинляндия запретила въезд роSSийских и белорусских грузовиков
До Каменского, Мюнхена и не только: 153 маршрута восстановили на ДнепропетровщинеДо Каменского, Мюнхена и не только: 153 маршрута восстановили на Днепропетровщине
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине запустили проект доставки гуманитарных грузов Укрзализныцей и УкрпочтойВ Украине запустили проект доставки гуманитарных грузов Укрзализныцей и Укрпочтой
РоSSийские и белорусские грузовики должны покинуть страны ЕС до 16 апреляРоSSийские и белорусские грузовики должны покинуть страны ЕС до 16 апреля
Весь грузовой автотранспорт из РоSSии и Белоруссии обязали покинуть ЕС до 16 апреляВесь грузовой автотранспорт из РоSSии и Белоруссии обязали покинуть ЕС до 16 апреля
В Украине на 9 апреля согласовано десять гуманитарных коридоровВ Украине на 9 апреля согласовано десять гуманитарных коридоров
Уничтожено 20 нефтебаз и НПЗ - возможен ли дефицит автомобильного топлива в Украине
Отмена растаможки в Украине: какие автомобили подешевеют больше всегоОтмена растаможки в Украине: какие автомобили подешевеют больше всего
С 5 апреля полисы «Зеленая карта» для стран СНГ действуют в усеченном вариантеС 5 апреля полисы «Зеленая карта» для стран СНГ действуют в усеченном варианте
Уничтожен крупнейший склад автозапчастей в Украине
Стало известно, сколько будут стоить иномарки после отмены растаможки
На сегодняшний день согласовано 11 гуманитарных коридоровНа сегодняшний день согласовано 11 гуманитарных коридоров
Последние новости
Подгружаем последние новости