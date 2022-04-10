В Украине 10 апреля будут работать девять гуманитарных коридоров

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в воскресенье, 10 апреля, запланирована работа 9 гуманитарных коридоров в трех областях.

В Донецкой области: из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

В Запорожской области на собственном транспорте и автобусами:

из Бердянска в Запорожье;

из города Токмак в Запорожье ( есто сборов: ул. Шевченко, 5)

из города Энергодар в Запорожье. Местные власти объявят место сбора автомобилей.

В Луганской области:

из города Северодонецк в город Бахмут (место собрания: проспект Химиков, 28);

из города Лисичанск в город Бахмут (место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);

из города Попасная в город Бахмут (место собрания: ул. Первомайская, 42);

из города Рубежное в город Бахмут;

из поселка Горное в город Бахмут (место сборов: ул. Гагарина, 13)

По словам Верещука, все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать в случае прекращения огня со стороны оккупационных роSSийских войск.