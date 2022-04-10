В Украине запустили проект доставки гуманитарных грузов Укрзализныцей и Укрпочтой

"Гуманитарная железная почта" будет курсировать из Львова, Одессы, Харькова, Днепра в Киев и обратно. Цена доставки будет 25 грн, информирует ZN.ua.

В Украине запустили проект доставки гуманитарных грузов Укрзализныцей и Укрпочтой
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Отечественные перевозчики "Укрпочта" и "Укрзалізниця" запустили для помощи волонтерам совместный проект доставки гуманитарных грузов. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты на своем телеграмм-канале.

"Гуманитарная железная почта" создана для того, чтобы волонтеры в мирных городах отправляли гуманитарные грузы в те регионы, где в этом есть потребность. В частности, будем курсировать из Львова, Одессы, Харькова, Днепра в Киев и обратно”, - уточняют в сообщении.

Кроме того, необходимые вещи можно отправить в другие населенные пункты, где работает Укрпочта. Такие посылки будут переадресовываться с железнодорожных вокзалов в нужный регион автомобилями.


Оксана Коваль, ZN.ua

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