В Украине запустили проект доставки гуманитарных грузов Укрзализныцей и Укрпочтой

Отечественные перевозчики "Укрпочта" и "Укрзалізниця" запустили для помощи волонтерам совместный проект доставки гуманитарных грузов. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты на своем телеграмм-канале.

"Гуманитарная железная почта" создана для того, чтобы волонтеры в мирных городах отправляли гуманитарные грузы в те регионы, где в этом есть потребность. В частности, будем курсировать из Львова, Одессы, Харькова, Днепра в Киев и обратно”, - уточняют в сообщении.

Кроме того, необходимые вещи можно отправить в другие населенные пункты, где работает Укрпочта. Такие посылки будут переадресовываться с железнодорожных вокзалов в нужный регион автомобилями.