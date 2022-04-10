Киев в условиях военного положения: как работает транспорт

В столице работает наземный общественный транспорт и метро, информирует ZN.ua.

Киев в условиях военного положения: как работает транспорт
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Столичные власти подчеркивают, что возвращаться в Киев пока рано по ряду причин. Несмотря на это, в столице частично возобновили движение общественного транспорта, а также сервисов по прокату велосипедов и наземного транспорта, сообщают в КГГА.

Метро

Поезда метро сейчас курсируют следующим образом:

  • красная линия : от станции «Академгородок» до станции «Театральная»;
  • синяя линия : от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки»;
  • зеленая линия : от станции «Сырец» до станции «Красный хутор» с пересадкой на станции «Выдубичи».

9 апреля возобновила работу станция метро «Берестейская», где поезда теперь производят высадку и посадку пассажиров.

До сих пор поездки следуют через станции «Майдан Незалежности» и «Кловская».

Работают пересадочные узлы: «Золотые ворота» – «Театральная», «Площадь Льва Толстого» – «Дворец спорта».

Метро Киева работает с 07:30 до 19:00. Средний интервал движения поездов по линиям составляет ориентировочно 1 час. Однако график работы может оперативно изменяться, если возникнет необходимость.

В то же время подземные станции метро Киева работают как укрытие.

Наземный транспорт

Наземный пассажирский транспорт в Киеве курсирует с 8:00 до 19:00. Интервал движения – около 30 минут.

Частные перевозчики (маршрутки) 7 апреля возобновили работу на 11 маршрутах:

  • №183;
  • №401;
  • №407;
  • №433;
  • №499;
  • №509;
  • №511;
  • №526;
  • №530;
  • №550;
  • №598.

В КГГА отметили, что при необходимости количество подвижного состава будет увеличиваться как на указанных маршрутах, так и на общегородских маршрутах большой протяженности.

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