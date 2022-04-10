Киев в условиях военного положения: как работает транспорт

Столичные власти подчеркивают, что возвращаться в Киев пока рано по ряду причин. Несмотря на это, в столице частично возобновили движение общественного транспорта, а также сервисов по прокату велосипедов и наземного транспорта, сообщают в КГГА.

Метро

Поезда метро сейчас курсируют следующим образом:

красная линия : от станции « Академгородок » до станции « Театральная »;

: от станции « » до станции « »; синяя линия : от станции « Героев Днепра » до станции « Теремки »;

: от станции « » до станции « »; зеленая линия : от станции «Сырец» до станции «Красный хутор» с пересадкой на станции «Выдубичи».

9 апреля возобновила работу станция метро «Берестейская», где поезда теперь производят высадку и посадку пассажиров.

До сих пор поездки следуют через станции «Майдан Незалежности» и «Кловская».

Работают пересадочные узлы: «Золотые ворота» – «Театральная», «Площадь Льва Толстого» – «Дворец спорта».

Метро Киева работает с 07:30 до 19:00. Средний интервал движения поездов по линиям составляет ориентировочно 1 час. Однако график работы может оперативно изменяться, если возникнет необходимость.

В то же время подземные станции метро Киева работают как укрытие.

Наземный транспорт

Наземный пассажирский транспорт в Киеве курсирует с 8:00 до 19:00. Интервал движения – около 30 минут.

Частные перевозчики (маршрутки) 7 апреля возобновили работу на 11 маршрутах:

№183;

№401;

№407;

№433;

№499;

№509;

№511;

№526;

№530;

№550;

№598.

В КГГА отметили, что при необходимости количество подвижного состава будет увеличиваться как на указанных маршрутах, так и на общегородских маршрутах большой протяженности.