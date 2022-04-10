Киев в условиях военного положения: как работает транспорт
В столице работает наземный общественный транспорт и метро, информирует
Столичные власти подчеркивают, что возвращаться в Киев пока рано по ряду причин. Несмотря на это, в столице частично возобновили движение общественного транспорта, а также сервисов по прокату велосипедов и наземного транспорта,
Метро
Поезда метро сейчас курсируют следующим образом:
- красная линия : от станции «Академгородок» до станции «Театральная»;
- синяя линия : от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки»;
- зеленая линия : от станции «Сырец» до станции «Красный хутор» с пересадкой на станции «Выдубичи».
9 апреля возобновила работу станция метро «Берестейская», где поезда теперь производят высадку и посадку пассажиров.
До сих пор поездки следуют через станции «Майдан Незалежности» и «Кловская».
Работают пересадочные узлы: «Золотые ворота» – «Театральная», «Площадь Льва Толстого» – «Дворец спорта».
Метро Киева работает с 07:30 до 19:00. Средний интервал движения поездов по линиям составляет ориентировочно 1 час. Однако график работы может оперативно изменяться, если возникнет необходимость.
В то же время подземные станции метро Киева работают как укрытие.
Наземный транспорт
Наземный пассажирский транспорт в Киеве курсирует с 8:00 до 19:00. Интервал движения – около 30 минут.
Частные перевозчики (маршрутки) 7 апреля возобновили работу на 11 маршрутах:
- №183;
- №401;
- №407;
- №433;
- №499;
- №509;
- №511;
- №526;
- №530;
- №550;
- №598.
В КГГА отметили, что при необходимости количество подвижного состава будет увеличиваться как на указанных маршрутах, так и на общегородских маршрутах большой протяженности.