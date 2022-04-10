Укрзализныця ускоряет киевскую кольцевую электричку

Кольцо вокруг столицы поезд будет преодолевать за 1 час 50 минут.

Укрзализныця ускоряет на 40 минут киевскую кольцевую электричку.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, с 10 апреля кольцо вокруг столицы поезд будет преодолевать за 1 час 50 минут. При этом все остановки электрички будут сохранены.

С завтрашнего дня первый поезд из Дарницы будет отправляться в 06:31, а со станции Святошин – в 06:30.

Полный перечень остановок электропоезда таков: Дарница (платформа городской электрички), платформа Левый Берег (Березняки), Выдубичи, Киев-Демеевский, Протасов Яр, Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная, за ТЦ "Полесье"), Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Борщаговка, Святошино, Рубежевский (парк Нивки), Сырец, Вышгородская, Зенит (проспект Бандеры), Почайна, Троещина-2 (Русановские сады), Троещина, Киев-Днепровский, Левобережная (возле метро) и возвращение в Дарницу.

Стоимость билета остается фиксированной – 15 гривен.

Отметим, за две недели движения кольцевая электричка в Киеве перевезла почти 100 тысяч пассажиров.

Наиболее популярными сообщениями стали: Дарница – Центральный вокзал, Святошино – Центральный вокзал и Почайна – Центральный вокзал.