Восстановлением и расчисткой дорог Киевщины занимаются 250 человек и 117 единиц техники – Кубраков

От мусора, грунта, деревьев, обваленных заборов и частей домов освободили почти 37 км улиц города Ирпень.

Для быстрого восстановления инфраструктуры освобожденных от захватчиков территорий Киевской области привлечены более 250 человек и 117 единиц техники. Они проводят работы по расчистке улиц и приводят в порядок дороги.

Об этом он рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Основная задача – оперативно восстановить безопасные логистические цепочки на освобожденных территориях и наладить поставки гуманитарной помощи в пострадавшие города региона», – пишет министр.

По его словам, за последние три дня было расчищено 67 км дороги Киев – Чоп. Также в ближайшее время планируется открыть проезд по трассе Киев – Житомир. Сделают это сразу после проведения всех необходимых мер безопасности.

«Также освободили от мусора, грунта, деревьев, обрушенных заборов и частей домов почти 37 км улиц города Ирпень», – добавил Кубраков.

Отдельно он рассказал о сооружении временных переправ на подъезде к Ирпеню на дороге Р-30 и на Житомирской трассе, близ Стоянки. Работы планируют завершить уже на следующей неделе.