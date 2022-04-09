РоSSийские и белорусские грузовики должны покинуть страны ЕС до 16 апреля

Европейский Союз в соответствии с пятым пакетом санкций против РоSSийской Федерации запретил с 9 апреля ввоз и транзит новых грузов автотранспортом из РоSSии и Беларуси на территорию ЕС . Об этом говорится в описании санкций на сайте ЕС .

О закрытии границ для роSSийского и белорусского грузового транспорта отныне сообщила и Таможенная служба РоSSии.

Кроме того, с 16 апреля Евросоюз вводит полный запрет на пересечение этими фурами границы ЕС . Все грузовики из обеих стран должны покинуть территорию Евросоюза .