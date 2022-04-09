РоSSийские и белорусские грузовики должны покинуть страны ЕС до 16 апреля

Исключение – перевозка продовольствия, медицинских товаров и почтовые пересылки.

РоSSийские и белорусские грузовики должны покинуть страны ЕС до 16 апреля
Фото: rbk

Европейский Союз в соответствии с пятым пакетом санкций против РоSSийской Федерации запретил с 9 апреля ввоз и транзит новых грузов автотранспортом из РоSSии и Беларуси на территорию ЕС. Об этом говорится в описании санкций на сайте ЕС.

О закрытии границ для роSSийского и белорусского грузового транспорта отныне сообщила и Таможенная служба РоSSии.

Кроме того, с 16 апреля Евросоюз вводит полный запрет на пересечение этими фурами границы ЕС. Все грузовики из обеих стран должны покинуть территорию Евросоюза.

Напомним, 8 апреля вступил в силу пятый пакет санкций Евросоюза против РоSSии, среди прочего запрещающий перевозку по территории ЕС автотранспортным операторам из РФ и Беларуси и т.д. Исключения сделаны для медицинских и продовольственных товаров, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях и автотранспорта, занимающегося почтовыми пересылками.

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