РоSSийские и белорусские грузовики должны покинуть страны ЕС до 16 апреля
Исключение – перевозка продовольствия, медицинских товаров и почтовые пересылки.
Европейский Союз в соответствии с пятым пакетом санкций против РоSSийской Федерации запретил с 9 апреля ввоз и транзит новых грузов автотранспортом из РоSSии и Беларуси на территорию ЕС. Об этом говорится в описании санкций на сайте ЕС.
О закрытии границ для роSSийского и белорусского грузового транспорта отныне сообщила и Таможенная служба РоSSии.
Кроме того, с 16 апреля Евросоюз вводит полный запрет на пересечение этими фурами границы ЕС. Все грузовики из обеих стран должны покинуть территорию Евросоюза.
Напомним, 8 апреля вступил в силу пятый пакет санкций Евросоюза против РоSSии, среди прочего запрещающий перевозку по территории ЕС автотранспортным операторам из РФ и Беларуси и т.д. Исключения сделаны для медицинских и продовольственных товаров, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях и автотранспорта, занимающегося почтовыми пересылками.