В ближайшее время откроем дорогу Киев-Житомир, - Кубраков

Продолжается строительство временных переправ на подъезде к Ирпеню и вблизи Стоянки.

Более 250 человек и 117 единиц техники продолжают работу по расчистке улиц и восстановлению дорог Киевской области.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

"Основная задача - оперативно восстановить безопасные логистические цепочки на освобожденных территориях и наладить поставки гуманитарной помощи в пострадавшие города региона", - подчеркнул министр.

По его словам, за последние три дня уже расчищены 67 км дороги Киев-Чоп. Следовательно, уже в ближайшее время, после проведения всех необходимых мер безопасности, будет открыт маршрут Киев-Житомир.

Также освобождены от мусора, грунта, деревьев, обваленных заборов и частей домов почти 37 км улиц города Ирпень. По состоянию на данный момент продолжается строительство временных переправ на подъезде к Ирпеню (дорога Р-30) и на Житомирской трассе, близ Стоянки. Работы планируют завершить уже на следующей неделе.

Напомним, что дорожники Черниговщины начали восстановление инфраструктуры региона.