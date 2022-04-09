Весь грузовой автотранспорт из РоSSии и Белоруссии обязали покинуть ЕС до 16 апреля

Любой транспорт, занимающийся автоперевозками и принадлежащий предприятиям из Беларуси и РоSSии, должен покинуть территорию ЕС до 16 апреля. Об этом говорится в описании санкций на официальном сайте ЕС .

Европейский Союз запретил ввоз и транзит новых грузов автотранспортом из РоSSии и Беларуси на территорию ЕС с 9 апреля.

То есть уже с сегодняшнего дня грузовики из РоSSии и Беларуси, которые собирались въехать в ЕС , не смогут этого сделать.

А начиная с 16 апреля Евросоюз вводит полный запрет на пересечение этими фурами границы ЕС . Все грузовики из двух стран должны покинуть территорию Евросоюза .

Исключение касается автотранспорта, который занимается почтовыми пересылками.

Напомним, на этой неделе Европейский Союз окончательно утвердил пятый пакет санкций против РоSSии из-за войны против Украины. Санкции включают в себя транспортную блокаду.

При этом нужно добавить, что Украина уже давно живет в реалиях настоящей транспортной блокады. Об этом на ZN.UA в материале "Транспортная блокада РоSSии. Light" пишет основатель проекта "Железная дорога без коррупции" Владимир Даценко.

С 24 февраля один из ударов РоSSии пришелся именно на блокировку транспорта Украины как самый эффективный удар по экономике. РоSSийские корабли блокировали акватории украинских портов. Полностью прекратились транзитные перевозки. Единственным коридором в мир для Украины осталось несколько десятков автомобильных и железнодорожных переходов в направлении ЕС . Пропускная способность которых не безгранична.