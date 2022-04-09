Весь грузовой автотранспорт из РоSSии и Белоруссии обязали покинуть ЕС до 16 апреля
Исключение касается автотранспорта, который занимается почтовыми пересылками, информирует
Любой транспорт, занимающийся автоперевозками и принадлежащий предприятиям из Беларуси и РоSSии, должен покинуть территорию ЕС до 16 апреля. Об этом
Европейский Союз запретил ввоз и транзит новых грузов автотранспортом из РоSSии и Беларуси на территорию ЕС с 9 апреля.
То есть уже с сегодняшнего дня грузовики из РоSSии и Беларуси, которые собирались въехать в ЕС, не смогут этого сделать.
А начиная с 16 апреля Евросоюз вводит полный запрет на пересечение этими фурами границы ЕС. Все грузовики из двух стран должны покинуть территорию Евросоюза.
Исключение касается автотранспорта, который занимается почтовыми пересылками.
Напомним, на этой неделе Европейский Союз окончательно утвердил пятый пакет санкций против РоSSии из-за войны против Украины. Санкции включают в себя транспортную блокаду.
При этом нужно добавить, что Украина уже давно живет в реалиях настоящей транспортной блокады. Об этом на ZN.UA в материале "Транспортная блокада РоSSии. Light" пишет основатель проекта "Железная дорога без коррупции" Владимир Даценко.
С 24 февраля один из ударов РоSSии пришелся именно на блокировку транспорта Украины как самый эффективный удар по экономике. РоSSийские корабли блокировали акватории украинских портов. Полностью прекратились транзитные перевозки. Единственным коридором в мир для Украины осталось несколько десятков автомобильных и железнодорожных переходов в направлении ЕС. Пропускная способность которых не безгранична.
Следует также напомнить, что страны Балтии и Польша выразили предварительное согласие полностью заблокировать автомобильное транспортное сообщение со страной-агрессором и Беларусью, а не только для роSSийских и белорусских грузовиков.