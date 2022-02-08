Международное водительское удостоверение: как получить

Международное водительское удостоверение выдается на основании национального водительского удостоверения в территориальных сервисных центрах МВД . Срок его действия -3 года, но не более срока действия национального водительского удостоверения.

Получают международное водительское удостоверение в территориальном сервисном центре МВД . Для этого нужно предъявить оригинал и копию водительского удостоверения, паспорт гражданина Украины (при ID-карте нужна еще справка о регистрации места жительства), загранпаспорт, фотография размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге, квитанция об оплате услуги.

Сервисные центры МВД выдают международное водительское удостоверение в течение до 5 рабочих дней со дня представления документов.

Национальное удостоверение водителя, на основании которого было выдано международное, не изымается. После проверки поданных документов администратор ТСЦ МВД сразу возвращает заявителю национальное водительское удостоверение, паспорт гражданина Украины и загранпаспорт.

Выдача (обмен) международного водительского удостоверения осуществляется без сдачи экзаменов. Международное удостоверение водителя без национального недействительно.

В выдаче международного водительского удостоверения могут отказать по нескольким причинам. Например, лишение права управления транспортным средством.

Напомним, водители теперь могут заказать замену водительского удостоверения в мобильном приложении "Дія".