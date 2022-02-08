Блогер разобрал Nissan Qashqai и показал, что у него внутри

Nissan Qashqai уже давно занимает ведущее место по продажам среди кроссоверов в своем сегменте в разных странах мира. Ведущий Youtube-канала "Клубный сервис" Илья разобрал новый Qashqai, и выяснил все его достоинства и недостатки.

Внимание блогера на себя обратил Nissan Qashqai в комплектации SE+ с 2,0-литровым безнаддувным двигателем мощностью 144 л.с., который работает вместе с вариатором.

С японского кроссовера сняли большую часть элементов интерьера, обнажили металл под уплотнителями, заглянули под днище.

Блогер обратил внимание, что у Qashqai качественная проводка и хорошая виброизоляция. К недостаткам относится неокрашенный поперечный усилитель кузова, закрепленный неравномерно, а для шумо- и теплоизоляции пола используется пенопласт в целлофане.

Также блогер обратил внимание, что менее чем за 2 месяца эксплуатации на элементах подвески и выхлопной системы появилась поверхностная коррозия, есть проблемы с тормозными дисками. Блогер считает, что быстрая езда может почти вдвое сократить ресурс вариатора и привести к повышенному расходу масла. Были у блогера также нарекания к подвеске, которая ему не показалась надежной.

Напомним, ранее ведущий Youtube-канала "Клубный сервис" Илья разобрал практически новый Mitsubishi Outlander и показал, что у него внутри.