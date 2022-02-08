Hyundai начал продавать фургон за 11 000 долларов

В Южной Корее начались продажи самого маленького в мире фургона - Hyundai Casper Van. Он стоит всего 11 503 долларов.

Компания Hyundai создала фургон Casper Van на базе субкомпактного кроссовера Hyundai Casper, серийное производство которого началось в 2021 году. Casper – это самый маленький и недорогой кроссовер в модельной линейке Hyundai.

У фургона нет задних сидений, что позволило увеличить грузовое пространство до 940 литров. Это вполне достаточно для автомобиля, чья длина составляет 3595 мм. Из соображений безопасности Hyundai добавил металлические защитные решетки на задние боковые окна и заднее лобовое стекло вместе с перегородкой.

Покупателям Hyundai Casper Van предлагают только в базовой комплектации. В такой комплектации нет сенсорного дисплея информационно-развлекательной системы, но есть светодиодные фары, задние датчики парковки, цифровая комбинация приборов, круиз-контроль, система предотвращения лобового столкновения, система удержания полосы движения и др. Колесные диски – 15-дюймовые стальные.

Под капотом находится трехцилиндровый 1,0 л двигатель MPI мощностью 75 л.с., который работает вместе с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Hyundai Casper Van в Южной Корее стоит всего 11 503 долларов. У него есть много дополнительного оборудования. Например, за 457 долларов можно получить металлический багажник на крышу.

Будет ли Hyundai продавать кроссовер и фургон Hyundai Casper за пределами Южной Кореи – пока не известно. В Европе такие машины могли бы пользоваться неплохим спросом.

Ранее сообщалось, что Hyundai разработает бюджетный электрический кроссовер.