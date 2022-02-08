Китайская Dongfeng готовит к запуску 1070-сильный электрический пикап, похожий на Hummer H1

Китайский автопроизводитель Dongfeng вскоре может выйти на рынок электрических пикапов. Компания готовит к производству электромобиль Warrior M18, который рекламируется как конкурент GMC Hummer EV. Примечательно, что дизайн новинки весьма похож на легендарный внедорожник Hummer H1.

Источник изображений: Dongfeng

Новый электрический пикап будет построен на базе уже существующего Dongfeng Warrior M50, который оснащается дизельным мотором мощностью 200 лошадиных сил. В отличие от версии авто с ДВС, Warrior M18 сможет похвастаться электрической силовой установкой мощностью 1070 лошадиных сил, которая обеспечит разгон с 0 до 100 километров в час всего за 5 секунд. При этом запас хода на одном заряде будет достигать 500 километров благодаря батарее на 140 кВт·ч. Сообщается, что полная зарядка будет занимать всего 27 минут — по всей видимости, речь идёт о зарядке мощностью 300 кВт.

Стоит отметить, что Warrior M18 будет весить на 400 килограммов меньше, чем дизельная версия машины. Масса пикапа составит 3,1 тонны.

Dongfeng будет производить Warrior M18 на новом заводе, который в настоящее время строится. По слухам, компания намерена выпускать по 50 тысяч электрических пикапов в год. Интернет-ресурс AutoNews сообщает, что серийное производство авто начнётся в 2023 году. Предполагается, что машина будет доступна только на внутреннем рынке Китая. В настоящее время информации о сроках выпуска и стоимости Warrior M18 нет, но предполагается, что электромобиль будет стоить меньше, чем такие электрические пикапы, как Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV и Tesla Cybertruck.



