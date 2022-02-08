Китайская Dongfeng готовит к запуску 1070-сильный электрический пикап, похожий на Hummer H1

Китайская Dongfeng готовит к запуску 1070-сильный электрический пикап, похожий на Hummer H1

Китайский автопроизводитель Dongfeng вскоре может выйти на рынок электрических пикапов. Компания готовит к производству электромобиль Warrior M18, который рекламируется как конкурент GMC Hummer EV. Примечательно, что дизайн новинки весьма похож на легендарный внедорожник Hummer H1.

Источник изображений: Dongfeng

Новый электрический пикап будет построен на базе уже существующего Dongfeng Warrior M50, который оснащается дизельным мотором мощностью 200 лошадиных сил. В отличие от версии авто с ДВС, Warrior M18 сможет похвастаться электрической силовой установкой мощностью 1070 лошадиных сил, которая обеспечит разгон с 0 до 100 километров в час всего за 5 секунд. При этом запас хода на одном заряде будет достигать 500 километров благодаря батарее на 140 кВт·ч. Сообщается, что полная зарядка будет занимать всего 27 минут — по всей видимости, речь идёт о зарядке мощностью 300 кВт.

Китайская Dongfeng готовит к запуску 1070-сильный электрический пикап, похожий на Hummer H1

Стоит отметить, что Warrior M18 будет весить на 400 килограммов меньше, чем дизельная версия машины. Масса пикапа составит 3,1 тонны.

Китайская Dongfeng готовит к запуску 1070-сильный электрический пикап, похожий на Hummer H1

Dongfeng будет производить Warrior M18 на новом заводе, который в настоящее время строится. По слухам, компания намерена выпускать по 50 тысяч электрических пикапов в год. Интернет-ресурс AutoNews сообщает, что серийное производство авто начнётся в 2023 году. Предполагается, что машина будет доступна только на внутреннем рынке Китая. В настоящее время информации о сроках выпуска и стоимости Warrior M18 нет, но предполагается, что электромобиль будет стоить меньше, чем такие электрические пикапы, как Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV и Tesla Cybertruck.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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