Между Киевом и Варшавой обустроят высокоскоростное железнодорожное сообщение

Ориентировочное время в пути между двумя столицами займет до 4 часов.

Украина и Польша объединяют усилия по запуску скоростного железнодорожного сообщения между своими столицами. Запланировано строительство европути Киев – Варшава.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры по итогам встречи руководства обоих министерств Украины и Польши .

"Мы уже синхронизировали наши действия по реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой. Этот проект совместно с Польшей планируем презентовать на уровне Европейского Союза", - сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По информации пресс-службы Мининфраструктуры, ориентировочное время в пути между двумя столицами займет до 4 часов.

"Пока Украина и Польша совместно нарабатывают план реализации проекта и готовятся к презентации проекта на уровне Европейского Союза", - говорят в министерстве.

Напомним, Украина и Польша начали делать шаги по разрешению транспортного кризиса. В частности, украинская сторона ждет от польских коллег увеличения количества разрешений для украинсиких автоперевозчиков. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.