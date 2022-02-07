Между Киевом и Варшавой обустроят высокоскоростное железнодорожное сообщение

Ориентировочное время в пути между двумя столицами займет до 4 часов.

Между Киевом и Варшавой обустроят высокоскоростное железнодорожное сообщение
Фото: Пресслужба Міністерства інфраструктури

Украина и Польша объединяют усилия по запуску скоростного железнодорожного сообщения между своими столицами. Запланировано строительство европути Киев – Варшава.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры по итогам встречи руководства обоих министерств Украины и Польши.

"Мы уже синхронизировали наши действия по реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой. Этот проект совместно с Польшей планируем презентовать на уровне Европейского Союза", - сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По информации пресс-службы Мининфраструктуры, ориентировочное время в пути между двумя столицами займет до 4 часов.

"Пока Украина и Польша совместно нарабатывают план реализации проекта и готовятся к презентации проекта на уровне Европейского Союза", - говорят в министерстве.

Напомним, Украина и Польша начали делать шаги по разрешению транспортного кризиса. В частности, украинская сторона ждет от польских коллег увеличения количества разрешений для украинсиких автоперевозчиков. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

В ноябре 2021 года представители Украины сообщили гендиректору DG MOVE, что Польша ежегодно уменьшает количество разрешений на грузовые перевозки. Украинская сторона просила содействия в проведении трехсторонних консультаций в формате УкраинаПольшаЕС, а также либерализации транзита между Украиной и ЕС в целом.

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