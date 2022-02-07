В марте начнутся продажи бюджетного седана Skoda Slavia

Компания Skoda начнет продавать свой новый бюджетный среднеразмерный седан Skoda Slavia в марте 2022 года. Перед этим чешский автогигант обнародует стоимость своей новинки.

Skoda уже начала выпускать в Индии седан Slavia, и первые его образцы попали к дилерам. Однако, цены на него еще не известны, хотя и ожидаются, что они будут весьма демократичными.

Skoda Slavia разработан специально для Индии. Однако, не исключено, что он станет глобальной моделью. Почему? Потому, что ранее его тестировали в Европе.

Длина этого седана составляет 4541 мм, ширина – 1752 мм, высота – 1467 мм, а колесная база – 2651 мм. Объем багажника - 521 литр. Спереди Slavia напоминает новые Octavia и Superb, а салон напоминает салон кроссовера Kushaq. Центральное место на приборной панели занимает информационно-развлекательная система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем (но такой дисплей будет только в топовой комплектации Style).

В линейке двигателей два бензиновых силовых агрегата с турбонаддувом. Это трехцилиндровый 1,0 л бензиновый турбомотор мощностью 115 л.с. и 175 Нм крутящего момента, а также четырехцилиндровый 1,5 л бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Базовая коробка передач – 6-ступенчатая механическая.

Ожидается, что Skoda начнет продавать Slavia в марте текущего года. По слухам, он будет стоить от 13 500 долларов.

Напомним, ранее блогер разобрал Skoda Octavia и показал, что у нее внутри.