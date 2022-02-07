На Львовщине легковушка съехала в реку, погиб мужчина
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
Во Львовской области водитель автомобиля "ВАЗ 2104" не справился с управлением, машина съехала в реку и опрокинулась.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Событие произошло 7 февраля на автодороге Червоноград-Жолква в городе Червоноград по ул. Богдана Хмельницкого.
“К месту происшествия были направлены спасатели 33-й государственной пожарно-спасательной части г.Червоноград”, – говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель 1986 года рождения погиб.
Спасатели с помощью лебедки вытащили автомобиль на берег реки.
Обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами.
Напомним, 3 февраля в селе Рясна Русская недалеко от Львова произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В результате аварии один человек погиб, шестерых с травмами разной степени тяжести госпитализировали.