В прошлом году водителям выписали 2,6 миллиона штрафов благодаря системе видеофиксации

В Украине сейчас работает 246 систем автофиксации нарушений ПДД. В прошлом году благодаря камерам было выписано 2,6 млн. штрафов. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Нацполиции.

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Меньше штрафов выписали водителям в феврале 2021 года — 66?285, а больше всего — в сентябре — 469?483.

Количество всех неуплаченных штрафов за нарушение ПДД в Едином реестре должников из года в год увеличивается. За 2021 год их количество выросло на 19% и составляет 1327440 штрафов.

Ассоциация автопроизводителей УкрАвтопром заявила, что водители нарушали правила дорожного движения 4,71 млн раз в 2021 году.

В прошлом году покрытие системы расширилось — в настоящее время нарушения фиксируются 246 устройствами в 24 городах и 15 областях.

Чаще штрафуют водителей на Volkswagen (471?915 нарушений), Mercedes-Benz (321?289) и Renault (301?424).