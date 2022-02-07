В прошлом году водителям выписали 2,6 миллиона штрафов благодаря системе видеофиксации

В Украине сейчас работает 246 систем автофиксации нарушений ПДД. В прошлом году благодаря камерам было выписано 2,6 млн. штрафов. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Нацполиции.

В прошлом году водителям выписали 2,6 миллиона штрафов благодаря системе видеофиксации
Фото: Pixabay

Меньше штрафов выписали водителям в феврале 2021 года — 66?285, а больше всего — в сентябре — 469?483.

Количество всех неуплаченных штрафов за нарушение ПДД в Едином реестре должников из года в год увеличивается. За 2021 год их количество выросло на 19% и составляет 1327440 штрафов.

Ассоциация автопроизводителей УкрАвтопром заявила, что водители нарушали правила дорожного движения 4,71 млн раз в 2021 году.

В прошлом году покрытие системы расширилось — в настоящее время нарушения фиксируются 246 устройствами в 24 городах и 15 областях.

Чаще штрафуют водителей на Volkswagen (471?915 нарушений), Mercedes-Benz (321?289) и Renault (301?424).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Закарпатье задержали вертолет, который использовали для контрабанды сигаретНа Закарпатье задержали вертолет, который использовали для контрабанды сигарет
В Украине наладили производство электромобилей из моделей ЗАЗ
На Прикарпатье задержали "кукурузник", по меньшей мере дважды незаконно пересекавший границу с РумыниейНа Прикарпатье задержали "кукурузник", по меньшей мере дважды незаконно пересекавший границу с Румынией
В Сети показали новый кроссовер Renault AustralВ Сети показали новый кроссовер Renault Austral
Tesla отзовет тысячи электрокаров из-за мер безопасности: это уже третий случай за последнее времяTesla отзовет тысячи электрокаров из-за мер безопасности: это уже третий случай за последнее время
Блок рекламы


Похожие новости
В 2021 году украинцы потратили 100 млрд грн на новые автомобилиВ 2021 году украинцы потратили 100 млрд грн на новые автомобили
Мировой рынок электромобилей в прошлом году удвоил объёмы продажМировой рынок электромобилей в прошлом году удвоил объёмы продаж
У “Драгера“ выявили еще один недостаток – штрафа водителям не будетУ “Драгера“ выявили еще один недостаток – штрафа водителям не будет
Bentley к 2030 году полностью перейдет на производство электрокаровBentley к 2030 году полностью перейдет на производство электрокаров
Украинские полицейские в 2021 году разбили более 500 автомобилейУкраинские полицейские в 2021 году разбили более 500 автомобилей
Электромобиль Porsche Taycan побил рекорд Гиннесса благодаря быстрой зарядкеЭлектромобиль Porsche Taycan побил рекорд Гиннесса благодаря быстрой зарядке
Bentley выпустит первый электрокар в 2025 году. Его характеристики впечатляютBentley выпустит первый электрокар в 2025 году. Его характеристики впечатляют
Tesla надеется начать производство электрических пикапов Cybertruck в следующем годуTesla надеется начать производство электрических пикапов Cybertruck в следующем году
Водителям напомнили, как не попасть в ДТП из-за нарушения правил маневрированияВодителям напомнили, как не попасть в ДТП из-за нарушения правил маневрирования
ТОП-10 компактных кроссоверов, которые можно купить в 2022 годуТОП-10 компактных кроссоверов, которые можно купить в 2022 году
Последние новости
Подгружаем последние новости