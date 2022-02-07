Акции Ford упали на 5%: доход компании не оправдал ожиданий

Акции Ford упали на 5% на торгах в четверг после новости о том, что доход автопроизводителя в четвертом квартале не оправдал ожиданий аналитиков. Компания прогнозировала более медленное возобновление производства автомобилей в 2022 году, чем ее основной конкурент — General Motors. Об этом сообщает Reuters.

Акции Ford упали на 5%: доход компании не оправдал ожиданий

Как сообщает агентство, такие результаты несколько неожиданны, поскольку Ford Motor вступила в 2022 году с оптимистическим прогнозом по росту доходов и прибыли и появлению новых моделей пользующихся спросом электромобилей.

Ford заявил, что имеет 275?000 заказов на свои электромобили F-150 Lightning, фургоны Transit и коммунальные автомобили Mustang Mach-E, и ожидает в этом году удвоить производство электромобилей до 600 тыс автомобилей в год.

Финансовый директор компании Джон Лоулер заявил, что Ford ожидает роста прибыли на 15?25%. А это существенно больше предварительно прогнозируемого увеличения производства автомобилей на 10?15%.

Но инвесторы продали акции после того, как скорректированная за четвертый квартал прибыль на акцию Ford упала ниже, чем ожидалось.

Лоулер объяснил, что результаты четвертого квартала показывают более существенные, чем ожидалось, проблемы с цепочкой поставок.

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