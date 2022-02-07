Киевлянка на Lexus врезалась в полицейский “фантом“

Первые четыре "фантомные" полицейские автомобиля, которые во время движения измеряют скорость встречных и попутных машин, выехали на дороги Киева 25 января 2022 года. Один из них уже успел побывать в ДТП, сообщил заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, девушка, управлявшая кроссовером Lexus RX350, не соблюдала безопасный боковой интервал и поэтому врезалась в служебный полицейский автомобиль Skoda Kodiaq.

К счастью, в этом ДТП никто не погиб и не пострадал. У "фантомного" полицейского автомобиля только повреждено лакокрасочное покрытие. Вскоре после дорожной аварии этот "фантом" продолжил выявлять нарушителей скоростного режима.

Что же касается девушки, которая нарушила ПДД, то в отношении нее правоохранители составили административный протокол по ст. 124 Кодекса Украины про административные правонарушения.

Белошицкий подчеркнул, что с 25 января по 5 февраля 2022 года "фантомные" полицейские патрули выявили почти 13 тысяч транспортных средств, нарушивших скоростной режим. В отношении их владельцев вынесены административные постановления.

Напомним, что в качестве фантомных полицейских автомобилей используют кроссоверы Skoda Kodiaq, которые оборудованы радаром и видеокамерами. Внешне они почти ничем не отличаются от обычных машин. У них есть замаскированные под элементами декора проблесковые маячки. Под задним бампером тоже проблесковые маячки.