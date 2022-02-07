Force 1: посмотрите на роскошный 755-сильный суперкар от основателя Fisker

 В 2016 году компания VLF Automotive представила на автосалоне в Детройте суперкар, оснащенный 755-сильным двигателем. Разработкой модели, именуемой Force 1, занимался Хенрик Фискер, создавший дизайн Aston Martin DB9 и BMW Z8, а также основавший производителя премиальных гибридных седанов Fisker Automotive.

Force 1: посмотрите на роскошный 755-сильный суперкар от основателя Fisker

Суперкар укомплектовали бензиновым двигателем V10 рабочим объемом 8,4 литра. Крутящий момент мотора составляет 928 Нм. «Десятка» сочетается либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с шестидиапазонным автоматом.

Force 1: посмотрите на роскошный 755-сильный суперкар от основателя Fisker

С места до 96 километров в час Force 1 разгоняется за три секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 350 километров в час. Представлена новая модель с дизайном Хенрика Фискера.

Force 1: посмотрите на роскошный 755-сильный суперкар от основателя Fisker

Все кузовные панели Force 1 сделаны из карбона. Масса модели равна 1538 килограммам. Габаритная длина суперкара составляет 4544 миллиметров, ширина — 2018 миллиметров, а высота — 1243 миллиметра. Колесная база двухдверки равна 2512 миллиметрам.

Представлена новая модель с дизайном Хенрика Фискера.

Force 1: посмотрите на роскошный 755-сильный суперкар от основателя Fisker

В отделке интерьера новой модели VLF Automotive использованы кожа, замша и алькантара. Суперкар оснастили карбоновым чехлом для очков, карманом для смартфона на центральной консоли, а также отсеком для хранения двух бутылок вина или шампанского.

Force 1: посмотрите на роскошный 755-сильный суперкар от основателя Fisker
Force 1: посмотрите на роскошный 755-сильный суперкар от основателя Fisker

Всего выпущено 50 экземпляров Force 1. Стоимость каждого на тот момент составляла $268 500.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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