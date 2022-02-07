В Украине растаможка подержанных автомобилей подскочила на 25%

По данным Укравтопрома, в феврале 2022 года в Украине зарегистрировали 31,6 тыс. б.у. автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 25% больше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

Чаще всего в январе 2022 года растамаживали Renault Megane. 2174 подержанных автомобилей Megane в прошлом месяце получили украинскую прописку.

На втором месте находится Volkswagen Golf. В прошлом месяце в нашей стране растаможили 1917 подержанных Гольфов. Третье место занял Volkswagen Passat – 1791.

В пятерку автомобилей, которые украинцы чаще всего растамаживали в январе 2022 года, также вошли Skoda Octavia (1460) и Ford Focus (1088).

Нужно отметить, что чаще всего украинцы покупали за рубежом и растамаживали б/у автомобили с бензиновым двигателем – 52%. Дизельные автомобили заняли 37% рынка, а автомобили с ГБО – 7%. Что же касается гибридных автомобилей и электрокаров, то они в январе составили 4% от всех растаможенных иномарок.

Что же касается продаж новых легковых автомобилей, то в январе 2022 года их реализовали в 6 раз меньше, чем б/у авто.

Напомним, ранее эксперты Института исследований авторынка рассказали, что в 2022 году будет в Украине с б/у автомобилями.