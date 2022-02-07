В Сети показали новый кроссовер ЗАЗ “Перемога“

Запорожский автомобилестроительный завод с 2020 года возобновил серийное производство легковых автомобилей. В Запорожье сейчас выпускают автомобили семейства Lada, кроссовер Renault Arkana, а также две модели Kia. В Сети издание Naavtotrasse показало рендерные изображение нового украинского кроссовера ЗАЗ "Перемога".

Предполагается, что новый кроссовер ЗАЗ может быть построен на платформе Renault, которая лежит в основе китайского Venucia V-Online. Благодаря такой платформе новый украинский кроссовер мог бы относиться к бюджетному сегменту.

Независимый дизайнер предположил, судя по рендерам, что ЗАЗ "Перемога" может получить большую решетку радиатора, широкий капот, большие колеса, контрастную панорамную крышу, узкую светодиодную оптику и агрессивные бамперы.

Под капотом должен находиться 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 190 л.с. и 260 Нм крутящего момента. До 100 км/ч такой кроссовер мог бы разогнаться за 8,8 секунды.

В целом у независимого дизайнера получился довольно интересный автомобиль с современным дизайном кузова и салона. Запорожский автомобилестроительный завод уже выпускает один кроссовер - Renault Arkana. А так как кроссоверы пользуются очень хорошим спросом, то нет причин, почему бы ЗАЗу не начать выпускать еще одну модель паркетника.

Конечно это не более, чем фантазия очередного дизайнера. А судя по названию, то корни у фантазии идут с РФ .

Ранее сообщалось, что Запорожский автомобилестроительный завод к 2025 году может начать выпускать четыре абсолютно новые модели.