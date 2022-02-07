Юрист рассказал, как водителю оспорить штраф от полицейского “фантома“

По украинским дорогам с начала 2022 года ездят "фантомные" полицейские автомобили, которые во время движения измеряют скорость встречных и попутных машин. Пока "фантомы" есть только в Киеве , но скоро они появятся во всех регионах нашей страны. Можно ли оспорить штраф от полицейского "фантома"?

Как известно, "фантомные" полицейские автомобили отправляют информацию про нарушителей скоростного режима в центр обработки Департамента патрульной полиции. Сотрудник полиции проверяет сведенья о владельце автомобиля и его регистрацию, и формирует постановление о штрафе без участия правонарушителя.

Юрист ЮФ Gracers Сергей Савинский считает, что в украинском законодательстве существует правовая неопределенность в установлении субъекта, который привлекается к ответственности в данном случае, сообщает UBR.

Ст. 122 КУоАП подразумевает ответственность за нарушение скоростного режима непосредственно водителя, а на практике постановления, исходя из ст. 14-1 КУоАП, приходят владельцу или лицу, которое ввезло машину в Украину.

Если постановление вынесено в отношении владельца автомобиля, а не конкретного лица, которое им управляло, то можно оспорить штраф в суде. Для этого нужно подать жалобу на постановление в течение 10 дней со дня его вступления в силу в вышестоящий орган или суд.

Но прежде чем подать иск, нужно учесть все возможные денежные затраты. Иногда гораздо проще заплатить штраф в размере 50%, чем тратить гораздо больше денег на суд, времени и нервов.

Напомним, ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что скоро по дорогам будут ездить 550 полицейских "фантомных патрулей".