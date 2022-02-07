Юрист рассказал, как водителю оспорить штраф от полицейского “фантома“

По украинским дорогам с начала 2022 года ездят "фантомные" полицейские автомобили, которые во время движения измеряют скорость встречных и попутных машин. Пока "фантомы" есть только в Киеве, но скоро они появятся во всех регионах нашей страны. Можно ли оспорить штраф от полицейского "фантома"?

Юрист рассказал, как водителю оспорить штраф от полицейского “фантома“

Как известно, "фантомные" полицейские автомобили отправляют информацию про нарушителей скоростного режима в центр обработки Департамента патрульной полиции. Сотрудник полиции проверяет сведенья о владельце автомобиля и его регистрацию, и формирует постановление о штрафе без участия правонарушителя.

Юрист ЮФ Gracers Сергей Савинский считает, что в украинском законодательстве существует правовая неопределенность в установлении субъекта, который привлекается к ответственности в данном случае, сообщает UBR.

Ст. 122 КУоАП подразумевает ответственность за нарушение скоростного режима непосредственно водителя, а на практике постановления, исходя из ст. 14-1 КУоАП, приходят владельцу или лицу, которое ввезло машину в Украину.

Юрист рассказал, как водителю оспорить штраф от полицейского “фантома“

Если постановление вынесено в отношении владельца автомобиля, а не конкретного лица, которое им управляло, то можно оспорить штраф в суде. Для этого нужно подать жалобу на постановление в течение 10 дней со дня его вступления в силу в вышестоящий орган или суд.

Но прежде чем подать иск, нужно учесть все возможные денежные затраты. Иногда гораздо проще заплатить штраф в размере 50%, чем тратить гораздо больше денег на суд, времени и нервов.

Напомним, ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что скоро по дорогам будут ездить 550 полицейских "фантомных патрулей".


Максимов Віталій, Тудей

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