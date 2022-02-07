В Ужгороде обещают вскоре завершить реконструкцию аэропорта

На финальной стадии – реконструкция светосигнальной системы аэродрома и системы ее электроснабжения.

В Ужгороде обещают вскоре завершить реконструкцию аэропорта

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Закарпатской области продолжается реконструкция международного аэропорта "Ужгород". Об этом сообщает глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.

По его словам, в прошлом году специалисты полностью выполнили капитальный ремонт покрытия мест стоянки воздушных судов и почти завершили работы по восстановлению рулежной дорожки аэродрома.

На финальной стадии – реконструкция светосигнальной системы аэродрома и системы ее электроснабжения.

Кроме этого, начали капремонт покрытия перрона в зоне терминала аэродрома и разработали рабочий проект по реконструкции аэровокзала.

“Вскоре аэропорт “Ужгород” будет полностью обновлен. Это долгожданная и важная реконструкция для нашего региона!”, - подчеркнул Виктор Микита.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе Владимира Зеленского запланировано строительство новых аэропортов: возле Мариуполя, вблизи Краматорска и в г. Мукачево на Закарпатье.

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