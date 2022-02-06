Во Львовской области поезд, ехавший в Киев, протаранил автомобиль Skoda Octavia

Поезд задержался в пути на полтора часа.

На Льввовщине поезд Ивано-Франковск-Киев протаранил автомобиль ?koda Octavia, застрявший на путях за пределами железнодорожного переезда.

Об этом сообщает Zahid.net.

Инцидент произошел на перегоне «Щирец-Николаев» вне железнодорожного переезда. Поезд №44 сообщением Ивано-Франковск-Киев в составе 12 вагонов совершил столкновение с автомобилем ?koda Octavia, застрявшим на путях.

Водитель и пассажиры ?koda Octavia при приближении поезда успели покинуть автомобиль, пострадавших нет. Из-за ДТП поезд задержался в пути на полтора часа. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.