Во Львовской области поезд, ехавший в Киев, протаранил автомобиль Skoda Octavia

Поезд задержался в пути на полтора часа.

Во Львовской области поезд, ехавший в Киев, протаранил автомобиль ?koda Octavia
Фото: ICTV

На Льввовщине поезд Ивано-Франковск-Киев протаранил автомобиль ?koda Octavia, застрявший на путях за пределами железнодорожного переезда.

Об этом сообщает Zahid.net.

Инцидент произошел на перегоне «Щирец-Николаев» вне железнодорожного переезда. Поезд №44 сообщением Ивано-Франковск-Киев в составе 12 вагонов совершил столкновение с автомобилем ?koda Octavia, застрявшим на путях.

Водитель и пассажиры ?koda Octavia при приближении поезда успели покинуть автомобиль, пострадавших нет. Из-за ДТП поезд задержался в пути на полтора часа. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, что утром 4 февраля в Киеве на проспекте Бажана в сторону Борисполя произошла масштабная авария с участием военного грузовика.

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