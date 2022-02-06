Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование станции "Львовские ворота"

Строительство станции на Сырецко-Печерской линии заморозили еще в 1996 году.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на проектирование входа станции метро "Львовские ворота". Стоимость работ оценили в 73 млн 439 тыс. гривен.

Это указано в тендерном предложении, которое обнародовано на сайте госзакупок prozorro.

Согласно документации, выход будет не на Львовской площади, как планировали ранее, а на ул. Сечевых Стрельцов, то есть на 300 метров западнее.

Место будущей станции ограничено улицей Сечевых Стрельцов, Кудрявским спуском и улицей Кудрявской. Архитектурно планировочные решения станции должны учитывать потребности людей с инвалидностью.

Наряду со станцией или в пределах ее вестибюля производитель работ должен предложить общественные санитарные узлы. По возможности рядом следует будет спроектировать помещение закрытого типа для хранения не менее 100 велосипедов.

Исполнитель должен разработать как минимум два цветовых варианта дизайн-проектов станции (чертеж интерьеров и экстерьеров с привязкой к существующей застройке).

До 11 февраля можно обратиться к заказчику для разъяснения условий тендера. Подавать тендерные предложения можно до 21 февраля, а уже на следующий день стартует аукцион.

Напомним, станция киевского метрополитена "Львовские ворота" на Сырецко-Печерской линии между станциями "Лукьяновская" и "Золотые ворота" сейчас законсервирована. Ее строительство было начато в 1991 году, но работы заморозили в 1996 году из-за отсутствия комплексного решения реконструкции Львовской площади, где запланировали выход со станции, и за неимением средств.

Власти города периодически заявляли о быстром начале достройки станции, но практически работы не начинались.

В конце 2013 года тогдашний гендиректор "Киевметростроя" Владимир Петренко заявлял о планах ввести станцию в эксплуатацию в 2015 году. Этого не сделали до сих пор.

Тогдашний советник начальника "Киевского метрополитена" (ныне пресс-секретарь) Наталья Макогон в 2018 году сказала в комментарии The Village, что станцию "Львовские ворота" планируют достроить до 2025 года.