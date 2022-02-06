В “Дії“ теперь можно поделиться техпаспортом на автомобиль

В мобильном приложении "Дія" вскоре появится новая функция для водителей – можно будет поделиться техпаспортом на автомобиль. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В “Дії“ теперь можно поделиться техпаспортом на автомобиль

По его словам, новая услуга для водителей в приложении "Дія" официально начнет работать уже совсем скоро – с 8 февраля. Пока же проходит ее бета-тестирование.

Кстати, протестировать эту новую услугу может любой желающий, который пользуется приложением "Дія". Для этого нужно вначале зарегистрироваться.

Федоров рассказал, что заявление на "шеринг" техпаспорта в приложении "Дія" должны подавать два человека – владелец автомобиля и водитель, желающий стать его надлежащим пользователем. Времени это займет очень мало.

Ранее назначить надлежащего пользователя можно было в сервисном центре МВД и в Электронном кабинете водителя.

В конце 2022 года в приложении "Дія" появится еще одна услуга для водителей. На наш взгляд, гораздо важней, чем "шеринг" техпаспорта. Речь идет о возможности растаможить автомобиль на иностранной регистрации через "Дію". Это упростит растаможку и даже сделает ее более дешевой. Пока такую услугу планируют ввести в качестве эксперимента только до конца 2023 года.

Напомним, ранее в приложении "Дія" появилась возможность заменить водительское удостоверение.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Закарпатье задержали вертолет, который использовали для контрабанды сигаретНа Закарпатье задержали вертолет, который использовали для контрабанды сигарет
На Прикарпатье задержали "кукурузник", по меньшей мере дважды незаконно пересекавший границу с РумыниейНа Прикарпатье задержали "кукурузник", по меньшей мере дважды незаконно пересекавший границу с Румынией
В Сети показали новый кроссовер Renault AustralВ Сети показали новый кроссовер Renault Austral
На горе Тростян в Карпатах остановился подъемник с туристамиНа горе Тростян в Карпатах остановился подъемник с туристами
В Украине наладили производство электромобилей из моделей ЗАЗ
Блок рекламы


Похожие новости
На Полтавщине столкнулись грузовик, легковой автомобиль, маршрутка и тягач, пострадали 11 человекНа Полтавщине столкнулись грузовик, легковой автомобиль, маршрутка и тягач, пострадали 11 человек
В Одесской области легковой автомобиль влетел в товарный поезд, погиб мужчинаВ Одесской области легковой автомобиль влетел в товарный поезд, погиб мужчина
Kia EV6 2022: доступный электрокроссовер или премиальный автомобиль?
Nissan показал свой самый дешевый автомобильNissan показал свой самый дешевый автомобиль
Автомобили с заводским ГБО, которые можно купить в УкраинеАвтомобили с заводским ГБО, которые можно купить в Украине
Toshiba частично возобновила выпуск автомобильных чипов на предприятии, пострадавшем от землетрясенияToshiba частично возобновила выпуск автомобильных чипов на предприятии, пострадавшем от землетрясения
МВД рассказало, как проверить б/у автомобиль перед покупкой
Украинцы теперь могут сами онлайн выбрать номер для электромобилейУкраинцы теперь могут сами онлайн выбрать номер для электромобилей
ТОП-10 компактных кроссоверов, которые можно купить в 2022 годуТОП-10 компактных кроссоверов, которые можно купить в 2022 году
Автомобили Hyundai и Genesis получат поддержку цифрового ключа Apple CarKey — их можно будет открыть и завести с iPhoneАвтомобили Hyundai и Genesis получат поддержку цифрового ключа Apple CarKey — их можно будет открыть и завести с iPhone
Последние новости
Подгружаем последние новости