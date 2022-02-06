В “Дії“ теперь можно поделиться техпаспортом на автомобиль

В мобильном приложении "Дія" вскоре появится новая функция для водителей – можно будет поделиться техпаспортом на автомобиль. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, новая услуга для водителей в приложении "Дія" официально начнет работать уже совсем скоро – с 8 февраля. Пока же проходит ее бета-тестирование.

Кстати, протестировать эту новую услугу может любой желающий, который пользуется приложением "Дія". Для этого нужно вначале зарегистрироваться.

Федоров рассказал, что заявление на "шеринг" техпаспорта в приложении "Дія" должны подавать два человека – владелец автомобиля и водитель, желающий стать его надлежащим пользователем. Времени это займет очень мало.

Ранее назначить надлежащего пользователя можно было в сервисном центре МВД и в Электронном кабинете водителя.

В конце 2022 года в приложении "Дія" появится еще одна услуга для водителей. На наш взгляд, гораздо важней, чем "шеринг" техпаспорта. Речь идет о возможности растаможить автомобиль на иностранной регистрации через "Дію". Это упростит растаможку и даже сделает ее более дешевой. Пока такую услугу планируют ввести в качестве эксперимента только до конца 2023 года.

Напомним, ранее в приложении "Дія" появилась возможность заменить водительское удостоверение.