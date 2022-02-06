С 7 февраля Ford сократит производство автомобилей на восьми заводах из-за нехватки полупроводников

С 7 февраля Ford сократит производство автомобилей на восьми заводах из-за нехватки полупроводников

Американский автопроизводитель Ford решил временно сократить объёмы производства автомобилей из-за продолжающейся глобальной нехватки чипов. Представитель Ford сообщил агентству Reuters в пятницу, что это коснётся восьми заводов компании в США, Мексике и Канаде. Он также не исключил приостановку производства на некоторых объектах.

Источник изображения: Kamil Krzaczynski / Reuters

Решение вступает в силу 7 февраля. В числе заводов, где будут сокращены объёмы выпуска, назван объект в Канзас-Сити. Здесь Ford производит F-150, один из самых популярных в США пикапов, приносящий компании значительную прибыль.

Следует отметить, что Ford не впервые сталкивается с нехваткой чипов. Впрочем, кризис с поставками электронных компонентов отразился на работе практически всех автопроизводителей. Из-за нехватки компонентов компания General Motors в сентябре прошлого года приостановила производство почти на всех своих североамериканских заводах, за исключением четырёх.

В начале года Министерство торговли США выступило с прогнозом, согласно которому проблемы с поставками полупроводников будут наблюдаться как минимум до второй половины 2022 года.

Чтобы избежать проблем с чипами в будущем, автомобильные компании заключают договора о сотрудничестве напрямую с производителями. В ноябре прошлого года Ford объявила о стратегическом партнёрстве с чипмейкером GlobalFoundries с целью увеличения производства полупроводников в США, но выгоды от этого соглашения станут заметны, скорее всего, немного позже. Ford сообщила агентству Reuters, что ожидает значительного улучшения ситуации с выпуском автомобилей во второй половине года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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