В Киеве полицейский "фантом" попал в ДТП

Авария обошлась без потерпевших.

В субботу, 5 февраля, около 9:00 на Воздухофлотском путепроводе в Киеве произошло ДТП с участием служебного автомобиля Skoda Kodiaq и Lexus RX350. Авария обошлась без потерпевших. Полицейский "фантом" получил повреждение лакокрасочного покрытия, на нем можно продолжать службу.

Фото: facebook.com/Bilosh

Фото: facebook.com/Bilosh

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, водитель Lexus не придерживалась безопасного бокового интервала и столкнулась со служебным автомобилем патрульной полиции.

Относительно водителя Lexus патрульные Киева составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП.

Фото: facebook.com/Bilosh

"И да, фантомы – это не какие-то неуязвимые космические капсулы. Это обычные авто со специальным оборудованием. И да, с ними могут случаться ДТП на дороге. И вероятность для них этого больше, чем у обычного авто, на котором ездят на работу/с работы. Они постоянно на дороге и на патрулировании. Поэтому не нужно делать из этого сенсации", - отметил Белошицкий. Заместитель начальника Департамента патрульной полиции также привел статистику работы "фантомов". По состоянию на 5 февраля вынесено 12 807 постановлений по правонарушениям, зафиксированным "фантомами" в автоматическом режиме.

Как сообщалось, полицейские автомобили на базе Skoda Kodiaq появились на дорогах 25 января. Они не имеют опознавательных знаков и ничем не отличаются от обычных автомобилей на дороге. В салоне автомобилей будут работники полиции в соответствующей амуниции.

"Фантомы" не останавливают нарушителей. Только в отдельных случаях они будут включать проблесковые маячки, если нарушение ПДД будет явно угрожать безопасности других участников дорожного движения.

В первый день работы"фантомы" зафиксировали почти тысячу нарушений ПДД.

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