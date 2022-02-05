В Киеве полицейский "фантом" попал в ДТП
Авария обошлась без потерпевших.
В субботу, 5 февраля, около 9:00 на Воздухофлотском путепроводе в Киеве произошло ДТП с участием служебного автомобиля Skoda Kodiaq и Lexus RX350. Авария обошлась без потерпевших. Полицейский "фантом" получил повреждение лакокрасочного покрытия, на нем можно продолжать службу.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
По его словам, водитель Lexus не придерживалась безопасного бокового интервала и столкнулась со служебным автомобилем патрульной полиции.
Относительно водителя Lexus патрульные Киева составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП.
"И да, фантомы – это не какие-то неуязвимые космические капсулы. Это обычные авто со специальным оборудованием. И да, с ними могут случаться ДТП на дороге. И вероятность для них этого больше, чем у обычного авто, на котором ездят на работу/с работы. Они постоянно на дороге и на патрулировании. Поэтому не нужно делать из этого сенсации", - отметил Белошицкий. Заместитель начальника Департамента патрульной полиции также привел статистику работы "фантомов". По состоянию на 5 февраля вынесено 12 807 постановлений по правонарушениям, зафиксированным "фантомами" в автоматическом режиме.
Как сообщалось, полицейские автомобили на базе Skoda Kodiaq появились на дорогах 25 января. Они не имеют опознавательных знаков и ничем не отличаются от обычных автомобилей на дороге. В салоне автомобилей будут работники полиции в соответствующей амуниции.
"Фантомы" не останавливают нарушителей. Только в отдельных случаях они будут включать проблесковые маячки, если нарушение ПДД будет явно угрожать безопасности других участников дорожного движения.
В первый день работы"фантомы" зафиксировали почти тысячу нарушений ПДД.