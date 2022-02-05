С 10 февраля Укрзализныця снимает ограничения на железнодорожный транзит в Польшу

Ускоренными темпами продолжаются работы по электрификации участка Ковель-Изов.

С 10 февраля Укрзализныця снимает ограничения на железнодорожный транзит в Польшу

Глава правления Укрзализныци Александр Камышин написал, что с 10 февраля будут сняты все ограничения на железнодорожный транзит в Польшу.

Об этом он сообщил в своем Телеграме.

Он напомнил, что в конце ноября на территории Украины образовалось существенное накопление вагонов в направлении Польши.

"Самым сложным был стык Изов-Грубешев. При норме в 1500 вагонов, находящихся на сети УЗ и направляющихся на этот стык, были дни, когда было и 3200. Польская железная дорога на этом стыке принимала около 8 поездов в сутки, а были дни, когда и меньше. А нужно было принимать 10", - написал он.

Камышин отметил, что верит в возможность существенного прироста грузооборота с Польшей. Поэтому ускоренными темпами продолжаются работы над электрификацией участка Ковель-Изов.

"Это позволит нам существенно повысить пропускную способность этого направления с украинской стороны", – написал глава УЗ.

С 30 ноября 2021 года Укрзализныця ввела запрет на принятие к перевозке всех грузов, отправляемых в Польшу транзитом через Украину.

Напомним, что 2 февраля при участии министра инфраструктуры Александра Кубракова состоялось учредительное заседание нового Наблюдательного совета АО «Укрзализныця», на котором были представлены новые члены совета. Главой Наблюдательного совета избран Гепард Хафер.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что на Укрзализныце планируется электрифицировать не менее 500 км путей до 2024 года.

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