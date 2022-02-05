Девушка купила “левые“ права и попросила полицию объяснить, что с ними “не так“

В Харькове девушка купила в Интернете за 7500 гривен водительское удостоверение без обучения в автошколе, а потом попросила специалистов местного сервисного центра МВД сказать, что с ними "не так". Об этом сообщила пресс-служба сервисного центра МВД в Харькове.

Девушка купила “левые“ права и попросила полицию объяснить, что с ними “не так“

В подтверждении своих слов девушка предоставила полиции копию удостоверения водителя и переписку с исполнителем заказа. В переписке исполнитель заказа заверяет, что полученное водительское удостоверение настоящее и что оно есть во всех официальных базах.

В ходе служебной проверки выяснилось, что удостоверение водителя с номером, указанным заявительницей, действительно существует. Но согласно Единому Государственному реестру МВД оно выдано на другого гражданина. Поэтому все присланные девушкой материалы направили в Национальную полицию.

Когда полицейские сообщили девушке, что она стала соучастницей преступления, та пояснила, что затеяла это все для расследования и разоблачения выдачи фальшивых водительских удостоверений сервисными центрами МВД.

МВД призвало украинцев не доверять сомнительным источникам, фейковым Facebook-страницам с фото и логотипами сервисных центров МВД. Государственные сайты всегда имеют домен "gov.ua", а социальные сети синюю галочку - знак верификации аккаунта, подтверждающий, что страница является официальной.

Напомним, ранее в Киеве полицейские ликвидировали преступную группу, участники которой изготовляли и продавали поддельные водительские удостоверения. Стоимость одного поддельного документа составляла 220 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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