В 2021 году украинцы потратили 100 млрд грн на новые автомобили

По данным AUTO-Consulting, в 2021 году на покупку новых легковых и легких коммерческих автомобилей украинцы потратили почти 100 млрд. гривен. Это рекордный показатель с 2013 года.

В среднем на покупку нового автомобиля в 2021 году украинцы тратили 26,5 тысяч евро, что на 46% больше, чем в 2013 году.

Почти 60% денег в 2021 году пошло на покупку автомобилей среднего сегмента Volume, 30% - на покупку премиальных машин, а 10% - на покупку автомобилей сегмента Low Cost.

Нужно отметить, что из почти 100 млрд. гривен, потраченных украинцами в 2021 году на новые автомобили, более 60 млрд гривен пришлись на физических лиц, то есть на обычных покупателей. Юридические лица (фирмы) на новые машины в прошлом году выделили около 40 млрд гривен (на эти средства они купили около 43,4 тыс. новых автомобилей).

Чаще всего украинцы покупают новые автомобили Renault, Toyota, Volkswagen и Nissan. К нашему удивлению, неплохие продажи в 2021 году на украинском рынке показала китайская компания Chery. Вообще же в прошлом году в Украину буквально хлынули новые автомобили из Китая.

Что же касается б/у автомобилей, то в прошлом году украинцы чаше всего покупали Lanos/Sens, Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Volkswagen Golf, ВАЗ 2109/99, Renault Megane, Ford Focus, Opel Astra, Chevrolet Aveo и Skoda Fabia.

Напомним, ранее эксперты Института исследований авторынка рассказали, что в 2022 году в Украине будет с б/у автомобилями.