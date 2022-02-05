Бензин на АЗС подорожает еще на 1,59 грн за литр

В ближайшие время в Украине сети АЗС увеличат стоимость бензина на 1,59 гривен за литр. Министерство экономики обнародовало новую стоимость автомобильного топлива, от которой операторы розничного рынка могут устанавливать свою предельную наценку.

Бензин на АЗС подорожает еще на 1,59 грн за литр

В частности, Минэкономики указало новую среднюю стоимость бензина в размере 30,84 гривен за литр. Это значит, что его максимальная цена на АЗС с учетом торговой надбавки операторов розничного рынка не должна превышать 35,84 гривен за литр.

Новая средняя стоимость дизельного топлива - 28,30 гривен за литр. Это значит, что его максимальная цена на АЗС с учетом торговой надбавки операторов розничного рынка не должна превышать 35,30 гривен за литр.

Таким образом, продолжает осуществляться прогноз некоторых экспертов, которые утверждали, что в начале февраля 2022 года в Украине произойдет очередное подорожание бензина и дизельного топлива.

Напомним, в Украине ввели государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо в мае 2021 года. Ожидалось, что данная мера поможет во время пандемии коронавируса стабилизировать цены на топливо. Однако, этого так и не произошло. Стоимость бензина и дизельного топлива продолжает постоянно увеличиваться.

Ранее директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушки не исключил, что в Украине в феврале 2022 года стоимость бензина и дизельного топлива увеличиться до 40 гривен за литр, а автогаза – до 25 гривен за литр.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Закарпатье задержали вертолет, который использовали для контрабанды сигаретНа Закарпатье задержали вертолет, который использовали для контрабанды сигарет
В Украине могут подешеветь новые автомобили, но это не точноВ Украине могут подешеветь новые автомобили, но это не точно
На Прикарпатье задержали "кукурузник", по меньшей мере дважды незаконно пересекавший границу с РумыниейНа Прикарпатье задержали "кукурузник", по меньшей мере дважды незаконно пересекавший границу с Румынией
В Сети показали новый кроссовер Renault AustralВ Сети показали новый кроссовер Renault Austral
На горе Тростян в Карпатах остановился подъемник с туристамиНа горе Тростян в Карпатах остановился подъемник с туристами
Блок рекламы


Похожие новости
Проезд в общественном транспорте снова подорожает: в каких городах одна поездка будет стоить 12 гривенПроезд в общественном транспорте снова подорожает: в каких городах одна поездка будет стоить 12 гривен
Бензин на АЗС подорожает на 1,33 грн, а дизтопливо – на 1,68 грнБензин на АЗС подорожает на 1,33 грн, а дизтопливо – на 1,68 грн
Украинцев предупредили о резком скачке цен на бензин, дизтопливо и автогазУкраинцев предупредили о резком скачке цен на бензин, дизтопливо и автогаз
Украинские АЗС повысили цены на бензин и ДТУкраинские АЗС повысили цены на бензин и ДТ
В феврале бензин будет стоить 40 грн/л, - прогноз экспертовВ феврале бензин будет стоить 40 грн/л, - прогноз экспертов
В Украине в 2021 году увеличилось потребление бензинаВ Украине в 2021 году увеличилось потребление бензина
Автопилот Tesla подорожает до $12 тысячАвтопилот Tesla подорожает до $12 тысяч
В Тернопольской области перевернулась автоцистерна с бензином, людей из близлежащих домов эвакуировалиВ Тернопольской области перевернулась автоцистерна с бензином, людей из близлежащих домов эвакуировали
В Украине подорожает проезд в такси: сколько будет стоить поездка в новогоднюю ночьВ Украине подорожает проезд в такси: сколько будет стоить поездка в новогоднюю ночь
Минэкономики повысило предельные цены на бензин и ДТМинэкономики повысило предельные цены на бензин и ДТ
Последние новости
Подгружаем последние новости