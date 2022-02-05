Бензин на АЗС подорожает еще на 1,59 грн за литр

В ближайшие время в Украине сети АЗС увеличат стоимость бензина на 1,59 гривен за литр. Министерство экономики обнародовало новую стоимость автомобильного топлива, от которой операторы розничного рынка могут устанавливать свою предельную наценку.

В частности, Минэкономики указало новую среднюю стоимость бензина в размере 30,84 гривен за литр. Это значит, что его максимальная цена на АЗС с учетом торговой надбавки операторов розничного рынка не должна превышать 35,84 гривен за литр.

Новая средняя стоимость дизельного топлива - 28,30 гривен за литр. Это значит, что его максимальная цена на АЗС с учетом торговой надбавки операторов розничного рынка не должна превышать 35,30 гривен за литр.

Таким образом, продолжает осуществляться прогноз некоторых экспертов, которые утверждали, что в начале февраля 2022 года в Украине произойдет очередное подорожание бензина и дизельного топлива.

Напомним, в Украине ввели государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо в мае 2021 года. Ожидалось, что данная мера поможет во время пандемии коронавируса стабилизировать цены на топливо. Однако, этого так и не произошло. Стоимость бензина и дизельного топлива продолжает постоянно увеличиваться.

Ранее директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушки не исключил, что в Украине в феврале 2022 года стоимость бензина и дизельного топлива увеличиться до 40 гривен за литр, а автогаза – до 25 гривен за литр.