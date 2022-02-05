Верховный Суд опроверг информацию об исчезновении 68 автомобилей (обновлено)

Сообщение было опубликовано на старой фейсбук-странице суда.

Верховный Суд опроверг информацию об исчезновении 68 автомобилей (обновлено)
Фото: Макс Требухов

Верховный суд опроверг информацию об исчезновении со стоянки 68 автомобилей – их переставили на другую стоянку.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Друзья, информация, что якобы со стоянки Верховного Суда исчезли 68 машин, не соответствует действительности. Машины были планово перемещены на другую стоянку Верховного Суда во исполнение предписания ГСЧС", - говорится в сообщении.

Руководитель аппарата Верховного Суда Ольга Булка сообщила "Цензор.НЕТ", что авто переместили, потому что они закрывали проезд машин пожарной безопасности в здание.

"Машины были перемещены планово как выполнение требований ГСЧС Украины на другую стоянку Верховного Суда в связи с их пожарной опасностью, а именно: закрывали проезд машин пожарной безопасности в здание Верховного Суда. До перемещения каждая машина была опломбирована", - отметила Булка.

В Верховном Суде также продемонстрировали фотографии автомобилей, припаркованных на другой стоянке.

Фото: censor.net

Раніше на фейсбук-странице Верховный суд сообщил, что с его стоянки исчезли 68 его автомобилей на сумму 12 млн. гривень.

Об этом сообщила пресс-служба суда в фейсбуке.

"В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу ул. Пилипа Орлика, 4, 4 А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с владельцем и материально ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12 млн 523 тыс. 569 грн, которые принадлежали Верховному Суду Украины, - говорилось в сообщении.

Фото: facebook.com/supremecourtofukraine

Как известно, в 2016 году в результате судебной реформы Верховный Суд Украины должен был ликвидироваться, как и высшие спецсуды. Был создан новый Верховный Суд в результате конкурса. Судьи Верховного суда Украины, большинство из которых не прошли конкурсные процедуры в Верховный суд, подали жалобу в Конституционный суд. В феврале 2020 года КСУ признал ликвидацию Верховного суда Украины неконституционной.

Напомним, в декабре прошлого года Верховный Суд окончательно передал государству 14 зданий Нацкинематеки, которые незаконно продали на аукционе.

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