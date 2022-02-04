2022-02-04
Верховный Суд сообщил, что у него пропали 68 автомобилей
Суд обратился в Нацполицию.
Фото: Макс Требухов
Верховный суд сообщил, что с его стоянки исчезли 68 его автомобилей на сумму 12 млн. гривень.
Об этом сообщила пресс-служба суда в фейсбуке.
"В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу ул. Пилипа Орлика, 4, 4 А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с владельцем и материально ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12 млн 523 тыс. 569 грн, которые принадлежали Верховному Суду Украины, - говорится в сообщении.
Отмечается, что, обнаружив такие обстоятельства, суд уведомил Национальную полицию о возможном правонарушении.
Фото: facebook.com/supremecourtofukraine
Напомним, в декабре прошлого года Верховный Суд окончательно передал государству 14 зданий Нацкинематеки, которые незаконно продали на аукционе.