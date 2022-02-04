Верховный Суд сообщил, что у него пропали 68 автомобилей

Верховный суд сообщил, что с его стоянки исчезли 68 его автомобилей на сумму 12 млн. гривень.

Об этом сообщила пресс-служба суда в фейсбуке.

"В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу ул. Пилипа Орлика, 4, 4 А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с владельцем и материально ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12 млн 523 тыс. 569 грн, которые принадлежали Верховному Суду Украины, - говорится в сообщении.

Отмечается, что, обнаружив такие обстоятельства, суд уведомил Национальную полицию о возможном правонарушении.

Фото: facebook.com/supremecourtofukraine

Напомним, в декабре прошлого года Верховный Суд окончательно передал государству 14 зданий Нацкинематеки, которые незаконно продали на аукционе.