На Одесщину прибыли три новых французских вертолета для пограничников

На базе для них были построены новая вертолетная площадка и ангар.

Сегодня Отдельная Одесская авиационная эскадрилья пополнилась тремя современными вертолетами французской компании AIRBUS H125, поставки которых проходят в рамках соглашения между правительствами Украины и Франции.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

На базе Одесской эскадрильи есть вся необходимая инфраструктура - построены новая вертолетная площадка с соответствующим светотехническим оборудованием и ангар.

Кроме того, 15 военнослужащих эскадрильи прошли курсы повышения квалификации для управления вертолетами.

Фото: dpsu.gov.ua

"Вертолеты AIRBUS Н125 оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей осуществлять мониторинг государственной границы, в том числе и в инфракрасном свете. Оборудование позволяет не только вести съемку видео в высоком качестве, но и с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени передавать его. Также вертолеты оборудованы системой оповещения с громкоговорителями и специальными авиационными прожекторами, которые могут использоваться синхронно, с системой оптико-электронного наблюдения", - отметили в ГПСУ.

Дальность полета новых вертолётов без дозаправки превышает 500 км, а крейсерская скорость – 220 км/ч.

Фото: dpsu.gov.ua

"Вертокрылые машины AIRBUS Н125 в 5 раз экономнее в использовании топлива и имеют лучшие маневренные характеристики по сравнению с МИ-8, которые есть на вооружении в Государственной пограничной службе", - добавили пограничники.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, 22 декабря прошлого года Госпогранслужба получила еще три новых французских геликоптера Airbus. Первые четыре вертолета прибыли в Украину в январе 2020 года и в ноябре 2021 года.

В декабре 2021 года два новых французских геликоптера Airbus также получила Национальная полиция.