Украинским пограничникам передали из США 40 пикапов Mitsubishi

Правительство США передало украинским пограничникам 40 из 100 запланированных пикапов Mitsubishi L200, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Эти внедорожники будут использовать сотрудники ГПСУ для патрулирования огромных, труднодоступных приграничных районов.

"Общая сумма помощи должна составить 20 млн. долларов США . Кроме транспортных средств, пограничное ведомство также получит переносные тепловизоры, пневмокаркасные палатки, баллистические шлемы, модульные защитные баллистические бронежилеты и многое другое необходимое оборудование", - говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Проинспектировала поступление помощи от США делегация Отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Киеве .

Напомним, 4 февраля на Одесщину прибыли три новых французских вертолета, для которых на базе были построены новая вертолетная площадка и ангар.

22 декабря 2021 года украинские пограничники получили еще три новых геликоптера для выявления и пресечения правонарушений на границе.

Также в декабре 2021 года Франция передала 2 геликоптера Национальной полиции Украины.