Украинским пограничникам передали из США 40 пикапов Mitsubishi

Госпогранслужба должна получить еще 60 таких автомобилей.

Украинским пограничникам передали из США 40 пикапов Mitsubishi
Фото: Пресслужба Посольства США в Києві

Правительство США передало украинским пограничникам 40 из 100 запланированных пикапов Mitsubishi L200, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Эти внедорожники будут использовать сотрудники ГПСУ для патрулирования огромных, труднодоступных приграничных районов.

"Общая сумма помощи должна составить 20 млн. долларов США. Кроме транспортных средств, пограничное ведомство также получит переносные тепловизоры, пневмокаркасные палатки, баллистические шлемы, модульные защитные баллистические бронежилеты и многое другое необходимое оборудование", - говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Проинспектировала поступление помощи от США делегация Отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Киеве.

Напомним, 4 февраля на Одесщину прибыли три новых французских вертолета, для которых на базе были построены новая вертолетная площадка и ангар.

22 декабря 2021 года украинские пограничники получили еще три новых геликоптера для выявления и пресечения правонарушений на границе.

Также в декабре 2021 года Франция передала 2 геликоптера Национальной полиции Украины.

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