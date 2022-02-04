Таможня снизила стоимость растаможки автомобилей из Кореи

Государственная таможенная служба снизила цены на растаможку автомобилей из Южной Кореи, сообщила пресс-служба морского порта "Черноморск". Это значит, что Украина не останется без корейских б/у автомобилей.

Таможня снизила стоимость растаможки автомобилей из Кореи

В частности, индикативы сейчас снижены в размере от 400 до 1000 долларов, а на одну из моделей стоимость таможенной очистки снижена на 4750 долларов.

Ранее и.о. директора морского порта "Черноморск" Вячеслав Волошин не исключил, что в Украину могут сократиться или вообще прекратиться поставки б/у автомобилей из Южной Кореи. Он обратился к временно исполняющему обязанности главы Государственной таможенной службы Вячеславу Демченко с просьбой об установлении справедливой стоимости таможенного очищения автомобилей из Кореи, чтобы "предотвратить сокращение (исчезновение) этого грузопотока, а также избежать нанесения убытков государственному предприятию".

После введения индикативных цен на автомобили из Южной Кореи они подорожали на 2000 долларов. В результате клиенты не хотели их забирать, что привело к затариванию склада порта "Черноморск". Теперь, судя по всему, эта проблема будет решена.

Таможня снизила стоимость растаможки автомобилей из Кореи

Ожидается, что в 2022 году в Украину ввезут около 15 тысяч б/у автомобилей из Южной Кореи. Всего же в нынешнем году через порт "Черноморск" в нашу страну ввезут более 40 тысяч машин.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что будет с б/у автомобилями в Украине в 2022 году.


Максимов Віталій, Тудей

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