Tesla намеревается построить в Техасе предприятие по производству катодов для тяговых батарей

Судя по активности компании Tesla, новым центром концентрации производственной активности для неё должны стать окрестности Остина в Техасе, где не только расположилась новая штаб-квартира, но и будут выпускаться электромобили Model Y, Cybertruck, Roadster и Semi, а также человекоподобные роботы Bot. Здесь же Tesla развернёт выпуск не только тяговых аккумуляторов, но и катодов для них.

Источник изображения: Electrek, Google Maps

Ранее сообщалось, что профильное предприятие по производству литиевых аккумуляторов в Техасе сможет выдавать ежегодную совокупную ёмкость батарей до 100 ГВт·ч. По информации Tesla, сейчас на предприятии в Техасе установлено оборудование для производства литиевых аккумуляторов, некоторая его часть уже функционирует. Собираемые по соседству кроссоверы Tesla Model Y пока комплектуются ячейками типа 4680, поставляемыми Panasonic из Японии, но в ближайшее время их выпуск будет налажен и в Техасе.

По информации Electrek, компания Tesla через своих подрядчиков также подала заявку на строительство предприятия по производству катодов для литиевых аккумуляторов, которое расположится на соседнем с имеющимися в Остине зданиями участке земли площадью около 13 га. По предварительным оценкам, выпуск катодов собственными силами из американского сырья позволит Tesla сократить расстояние транспортировки на 80 %, и в конечном итоге сделать аккумуляторы дешевле. Поставками никеля и лития для нужд предприятия должны будут заняться североамериканские компании, включая канадские.



