Tesla отзовет тысячи электрокаров из-за мер безопасности: это уже третий случай за последнее время

Tesla отзовет более 817 тысяч машин из-за возможной ошибки с срабатыванием звукового сигнала, сообщающего о непристегнутом поясе безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Национального управления безопасности дорожного движения США .

Какие модели отзывают

Речь идет о Model S и Model X выпуска 2021?2022 годов, Model 3?2017?2022 годов и Model Y 2020?2022 годов.

В отчете Управления отмечено, что эти модели не соответствуют федеральному стандарту безопасности транспортных средств «Защита пассажиров от столкновений».

Какую проблему нашли

Установлено, что из-за ошибки в программном обеспечении звуковой сигнал, извещающий водителя о непристегнутом пояске, может не сработать, когда автомобиль заведен.

В компании пообещали исправить ошибку и обновить программное обеспечение.

По состоянию на 31 января компании неизвестно какие-либо аварии или травмы, связанные с этой проблемой.

Третий случай за два месяца