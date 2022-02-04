Tesla отзовет тысячи электрокаров из-за мер безопасности: это уже третий случай за последнее время
Tesla отзовет более 817 тысяч машин из-за возможной ошибки с срабатыванием звукового сигнала, сообщающего о непристегнутом поясе безопасности. Об этом
Какие модели отзывают
Речь идет о Model S и Model X выпуска 2021?2022 годов, Model 3?2017?2022 годов и Model Y 2020?2022 годов.
В отчете Управления отмечено, что эти модели не соответствуют федеральному стандарту безопасности транспортных средств «Защита пассажиров от столкновений».
Какую проблему нашли
Установлено, что из-за ошибки в программном обеспечении звуковой сигнал, извещающий водителя о непристегнутом пояске, может не сработать, когда автомобиль заведен.
В компании пообещали исправить ошибку и обновить программное обеспечение.
По состоянию на 31 января компании неизвестно какие-либо аварии или травмы, связанные с этой проблемой.
Третий случай за два месяца
- В конце прошлого года стало известно, что компания отзовет 500 тысяч электрокаров из-за проблем с багажником и капотом, увеличивающих риск аварии.
- В начале февраля Tesla также вынуждена отозвать почти 54 тысячи авто из-за новой функции автопилота.
- В то же время за последний квартал 2021 года Tesla продала рекордные 308,6 тысяч автомобилей.